Defensora Pública de Niterói apoia atos terroristas

Uma defensora pública lotada em Niterói publicou, em suas redes sociais, manifestação de apoio aos atos terroristas praticados por bolsonaristas no último domingo (8). O caso poderá ser levado à Corregedoria do órgão.

Ana Lúcia Braga Bagueira Leal faz parte dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPERJ) desde 1998. Lotada no 2º Juizado Especial Cível de Niterói, ela recebe aproximadamente R$ 47 mil mensais.

Em suas redes, ela fez postagens apoiando os ataques do último domingo, com dizeres como “O povo tem o poder, estou feliz” e reproduzindo uma foto na qual o monumento instalado em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) aparece pichado com a frase “Perdeu, mané”.

Nas redes sociais de Ana é fácil encontrar ataques direcionados ao ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Além disso, também há ofensas direcionadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda no domingo, as publicações viralizaram na internet e foram repostadas por diversos perfis, condenando as atitudes da defensora. De acordo com fontes ligadas à Defensoria Pública, o órgão instaurou uma representação contra ela, a fim de apurar as postagens.

Em nota, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou que repudia quaisquer atos antidemocráticos e reafirmou seu compromisso com o estado democrático de direito. A DEPRJ ainda disse que eventuais faltas cometidas por seus integrantes serão encaminhadas para a Corregedoria.

A reportagem tentou contato com Ana, mas não conseguiu encontrá-la. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.