Defensora acusada de racismo ataca jornalistas após audiência

Denunciada por injúria racial contra dois entregadores, a defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo e sua filha Ana Cláudia Barrozo Azevedo atacaram jornalistas na saída do Fórum de Niterói, na tarde desta quinta-feira (17), após a audiência de instrução e julgamento do caso em que a defensora chamou um entregador de “macaco”. A audiência foi suspensa após a defesa pedir uma nova perícia.

A defensora, muito agressiva e tentando evitar que fosse filmada, tentou dar um tapa e um chute no repórter Erick Rianelli, da TV Globo, e outro chute no repórter Raoni Alves, do g1, mas não acertou.

Ela atingiu o rosto de Erick Rianelli ao dar um tapa no telefone celular que ele usava para filmar. O jornalista ficou com um ferimento no nariz, e seus óculos foram danificados ao caírem no chão devido à agressão.

Em seguida, a filha Ana Cláudia ofendeu outros profissionais de imprensa e disse que era filha de diplomata, ao pedir que os jornalistas parassem de filmar. Cláudia ainda ofendeu outras pessoas, se jogou no chão e derrubou uma placa na saída do fórum.

A defensora precisou ser contida pelos advogados de defesa e por sua filha, Ana Cláudia Barrozo Azevedo – que também se envolveu em outra confusão, desta vez com pessoas que passavam pela rua e teriam chamado sua mãe de racista.

A defesa de Cláudia enviou uma nota que diz que “Em verdade, a audiência não foi adiada, ou seja, foi concluída de forma regular com a oitiva das testemunhas de acusação. Ainda, a requerimento da defesa, foi deferida pela juíza a prova pericial no vídeo que foi produzido por uma das supostas vítimas, a fim de verificar se o mesmo sofreu alguma edição, já que a defensora, em momento que antecedeu a gravação, tb foi agredida verbalmente pelo motorista, mas esse trecho não foi captado. A instrução prosseguirá futuramente com a oitiva das testemunhas de defesa, que já foi designada para fevereiro de 2023. Com relação ao episódio na saída da audiência, terei que melhor avaliar os acontecimentos e as circunstâncias em os fatos se deram”.

Já a Defensoria Pública do Rio de Janeiro se pronunciou e disse que “Repudia as agressões sofridas por profissionais da imprensa na tarde desta quinta-feira (17), em audiência realizada no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio, por parte de uma aposentada da instituição. Ataques a jornalistas no exercício profissional configuram uma agressão à própria democracia e não podem ser normalizados. A Defensoria também reafirma seu integral apoio e solidariedade aos entregadores vitimados por racismo, episódio que motivou a audiência desta quinta-feira, e reconhece o racismo institucional que permeia sua estruturação e funcionamento. Por este motivo, comprometeu-se com a sociedade fluminense, a partir da criação da COOPERA – Coordenação de Promoção de Equidade Racial -, uma instância de governança dedicada exclusivamente a combater a realidade do racismo institucional e semear um olhar antirracista na assistência jurídica. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer para a transformação da cultura institucional e para consolidar práticas antirracistas no acesso à justiça, mas seguiremos firmes na defesa da igualdade e justiça racial”.