Defensora acusada de injúria racial prestará queixa contra vítima

Reviravolta no caso da defensora pública Claudia Alvarim Barrozo, acusada de injúria racial contra dois entregadores em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Ela afirmou que irá prestar queixa contra Eduardo Peçanha Marques, uma das vítimas, por supostas injúria e difamação.

A informação foi divulgada pelo advogado Marcello Ramalho, que assumiu recentemente a defesa de Claudia. Ele afirma que as imagens gravadas pelos entregadores, que flagraram a suspeita proferindo a palavra “macaco” foram tiradas de contexto, porque ela supostamente teria sido ofendida por Eduardo, que trabalhava como motorista, antes.

“Aquelas imagens foram descontextualizadas. Foi precedido de uma discussão acalorada onde ela não agiu com ânimos injuriantes, o que seria necessário para a caraterização da injuria racial. Tanto é verdade que a palavra foi proferida no singular. Não se pode conceber como existe uma denúncia imputando dois crimes, já que aquele contexto estava direcionado apenas ao motorista e não ao ajudante”, disse.

Em relação a Jonathas Souza Mendonça, que trabalhava como ajudante de Eduardo, Ramalho afirma que a palavra não foi direcionada a ele, já que foi dita no singular. O advogado disse que entraria, hoje (28) com um registro de ocorrência e queixa-crime contra o motorista. Ele também disse que pedirá uma perícia técnica sobre o vídeo a fim de uma eventual contestação do acordo firmado pela acusada com os denunciantes.

“Ele [Jonathas] que se auto qualificou como ofendido. Como ele está imputando um crime se ele se auto enquadrou? Ele sequer discutiu com a defensora pública. A gente vai fazer um registro de ocorrência, porque ela foi ofendida na ocasião, e entrarei com uma queixa-crime contra o motorista”, completou.

Vítimas gravaram ofensas

O advogado Joab Gama, que representa os entregadores, acusou Claudia de não ter cumprido o acordo de não persecução penal, na qual ela confessaria a injúria racial e ficaria obrigada a pagar uma indenização de R$ 15 mil. De acordo com Gama, ela não teria cumprido a parte financeira do acordo.

“O que ocorre, na verdade, é que o acordo foi descumprido pela denunciada. Ela confessou formalmente, perante autoridade judiciária, MP e devidamente assistida por sua defesa. A parte indenizatória não foi cumprida., Se esse registro de ocorrência for feito, ela terá que provar. Não houve injúria ou difamação praticada por qualquer uma das vítimas”, disse Gama.

Repercussão

O caso ganhou repercussão na imprensa e nas redes sociais, em abril deste ano, através de um vídeo divulgado por uma das vítimas, Eduardo Peçanha, no qual a defensora pública aposentada, Cláudia Alvarim Barrozo, chama um dos entregadores de “macaco”. A outra vítima é o também entregador Jonathas Souza.

Segundo os relatos das vítimas, a defensora já havia se comportado com violência anteriormente, ao arremessar objetos no veículo em que estavam, após a van permanecer parada em frente à residência da servidora, enquanto outras entregas eram feitas.

Em julho, a acusada firmou acordo de não persecução penal (ANPP) no processo em que responde por injúria racial contra dois entregadores em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Dessa forma, a acusada reconheceu o ato pelo qual é acusada e ficaria obrigada a pagar uma quantia de R$ 15 mil às vítimas para que a ação fosse interrompida.