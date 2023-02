‘Deduragem’ destruiu Wilson Simonal, que estreia na Netflix

A TRIBUNA destacou os novos lançamentos do streaming

Cantor e compositor, que se transformou num dos maiores sucessos da MPB, Wilson Simonal viu a sua carreira enterrada por conta de acusações de deduragem de colegas à ditadura e por ter mandado um agente da polícia política surrar um contador que estaria roubando o cantor.

Foi no início dos anos 1970 e a repercussão foi tão grande que Simonal virou sinônimo de mal caráter e arrivista, era xingado nas ruas por onde passava. Todos os contratos foram cancelados, Simonal foi enterrado vivo.

Apesar da insistência de diversas pessoas que até hoje reafirmam o caráter duvidoso do cantor, uma outra corrente desmente veementemente o que chama de boatos, calúnias e difamações. O jornal O Pasquim, em 1972, acusou-o de ser informante do famigerado SNI (Serviço Nacional de Informações), o orgão máximo da repressão e caça-às-bruxas do regime de exceção.

Mas, mas de uma maneira geral, há um consenso de que Simonal é inocente.

“Simonal” estreia dia 8 na Netflix. Outras novidades nos streamings que são aguardadas também foram divulgadas. Confira:

Novidades da Netflix

A tão esperada quarta temporada da série “Você” chega este mês. Joe, stalker e psicopata, agora está na Europa e assume a identidade do professor Jonathan Moore. A quarta temporada será dividida em duas partes. O primeiro volume de episódios estreia em 9 de fevereiro e o segundo, 9 de março.

Em ‘Você’, Joe estará em novo país

“Ela”, indicado a cinco categorias do Oscar e vencedor de Melhor Roteiro Original, já está disponível na Netflix. Aclamado pela crítica, o longa conta a história do solitário escritor Theodore, que desenvolve uma relação de amor especial com o novo sistema operacional do seu computador. Surpreendentemente, ele acaba se apaixonando pela voz deste programa, uma entidade intuitiva e sensível chamada Samantha.

‘Ela’ é estrelado por Joaquin Phoenix

Baseados em fatos reais, “Destemida” acompanha Jessica Watson, uma determinada adolescente australiana, enfrenta seus medos e corre atrás do grande sonho de se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha, com somente 16 anos. Navegando por tempestades terríveis e mares calmos até demais, ela precisa enfrentar a solidão e compreender seus problemas pessoais.

‘Destemida’ é baseada numa história real

Novidades do Prime Video

Recentemente, foi divulgado que a franquia “Invocação do Mal” lançará seu último filme. Para quem deseja prestigiar os filmes já lançados pode conferir no Prime Video a partir de hoje (3). A saga acompanha os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren em diferentes casos aterrorizantes.

“Coringa”, com Joaquin Phoenix e Robert De Niro no elenco, também já está disponível no Prime Video. O filme acompanha a história do isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade, o fracassado comediante Arthur Fleck, que inicia seu caminho como uma mente criminosa após assassinar três homens em pleno metrô. Sua ação inicia um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Outra produção do universo de história em quadrinhos, “Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” é uma história tortuosa contada pela própria Arlequina. Quando Roman Sionis, o vilão mais narcisista de Gotham, e seu braço direito Zsasz visam uma garota chamada Cass, eles viram a cidade de cabeça para baixo à sua procura. O filme entra no catálogo dia 21 de fevereiro.