Decreto libera duas praias em Búzios para atividades esportivas

A Prefeitura de Búzios deu início a semana com a flexibilização de medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus na cidade. Um decreto publicado no diário oficial, liberou as praias de Geribá e Manguinhos para a prática de esportes individuais.

Segundo a Prefeitura, entre as atividades estão corrida, caminhada, stand-up, surfe, natação, vela, canoagem e mergulho submarino. Instruções sobre o sentido de caminhada, distanciamento e uso da máscara durante as atividades em terra serão informadas aos usuários, através de placas e pelos guarda-vidas. As demais praias do município permanecem fechadas.

Um comerciante local disse que está preocupado. Com o tempo ensolarado, ele estima que os cariocas viajarão até o município, que, segundo ele, não tem condições de fiscalizar e controlar o acesso às praias.

“No feriado de Corpus Christi, que cai em uma quinta-feira, dia 11, haverá o aumento de turistas e o uso das praias e consequentemente o comércio dos ambulantes, o que pode colocar em risco os mais de 60 dias de um trabalho incansável pelo isolamento”, disse sem querer se identificar.

Na segunda-feira a Prefeitura de Búzios foi contemplada com a doação de materiais hospitalares para auxiliar no combate ao novo coronavírus no município. Foram entregues por empresas privadas, 1.250 aventais de TNT com manga longa, 2.000 luvas para procedimentos não cirúrgicos (descartáveis), 250 máscaras do tipo N95 e 250 capotes descartáveis.

“Estes materiais são de grande importância para as ações de enfrentamento à pandemia, para o tratamento dos pacientes e são essenciais para a preservação dos profissionais da área da saúde, que trabalham na linha de frente dos atendimentos médicos”, disse em texto a Prefeitura.