Decretado ponto facultativo em repartições públicas

Mesmo com as festividades carnavalescas canceladas em Rio Bonito, a prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições da prefeitura de Rio Bonito nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira) e 02 de março (quarta-feira), no período Integral, por conta do Carnaval.

O expediente será normal nas repartições que prestam serviços essenciais e de interesse público, onde as atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigência técnica. O expediente normal volta na quinta-feira, dia 3 de março.

A Prefeitura de Rio Bonito reitera que está proibida a realização de concentrações e desfiles de agremiações e blocos carnavalescos, inclusive atividades recreativas que apresentem características comuns a blocos carnavalescos.

Carnaval suspenso em Rio Bonito

Todas as festividades carnavalescas deste ano, em Rio Bonito foram canceladas. A prefeitura considerou o cenário epidemiológico do mês de janeiro que registrou elevação de casos de Covid-19. A decisão foi tomada no dia (8), após reunião entre o prefeito Leandro Peixe, à Liga das Agremiações Carnavalescas de Rio Bonito, a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária e a Procuradoria Geral do município, ocasião em que a decisão foi selada.

A decisão pelo cancelamento do carnaval ocorreu devido ao aumento da transmissibilidade da Ômicron, e por ter sido identificada pela Fiocruz, casos da subvariante BA.2 do Sars-CoV-2 no Estado do Rio de Janeiro. Em Rio Bonito, foram 4.765 casos positivos e 12 óbitos, além da síndrome gripal e alta contaminação gerada pela variante Ômicron, que se agravam quando há aglomeração em carnaval de rua, blocos e eventos fechados.