Deck Pôr do Sol é a mais nova atração turística de Maricá

A Prefeitura de Maricá inaugurou o Deck Pôr do Sol, na Lagoa de Araçatiba, cuja vista deslumbrante aponta o local como novo e concorrido espaço de lazer e turismo da cidade. Com aproximadamente 630m² e iluminação aconchegante, o lugar, em localização das mais bonitas de Maricá, foi planejado para a apreciação do pôr do sol e reuniões sociais.

A estrutura foi toda construída em madeira e tem duas choupanas, bancos, além de iluminação com mais de 200 refletores em led.

“Aqui é um lugar especial, que orgulha a cidade e a todo maricaense. O que fizemos aqui foi ressaltar a beleza da lagoa e da luz solar”, disse o prefeito Fabiano Horta.