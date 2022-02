Decisão do Tribunal de Justiça do Rio gestão do BRT com a Prefeitura da cidade

O Tribunal de Justição do Rio de Janeiro decidiu em favor à Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre a caducidade do antigo consorcio do BRT. Dessa forma, o último contrato de concessção permanece extinto, e o município, através da Mobi-Rio, pode manter a gestão do serviço de ônibus articulado. Além disso, a gestão de Edaurdo Paes, poderá dar prosseguimento aos processos administrativos iniciados.

A decisão foi acatada a pedido da Procuradoria Geral do Município, e proferida pelo Desembargador 1º Vice-Presidente do TJRJ, José Carlos Maldonado, que considerou que “devolver aos consórcios a administração do serviço público será praticamente garantir a ineficiência do serviço por eles já demonstrada”, afirmou.

Motoristas do BRT já retornaram de greve

Recentemente, os motoristas do sistema de ônibus articulado realizaram uma greve na sexta-feira (25). Porém, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, em audiência de conciliação, suspendeu momentaneamente a paralisação. Participaram da audiência o Sindicato dos Rodoviários e a Prefeitura do Rio, que se comprometeu em não realizar demissões de oito trabalhadores, que organizaram a greve.

Além disso, a Mobi.Rio se comprometeu a retomar negociações e conceder eventual reajuste de salários que for determinado por futuro dissídio coletivo, de acordo com o TRT-RJ. A operação dos ônibus retornou na noite de ontem (26), e a normalização foi prevista para este domingo (27).