Decisão do STJ permite o plantio de maconha para uso medicinal

Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram nesta terça-feira (14), a favor de três pessoas que fazem uso de maconha medicinal. Os pacientes pretendiam fazer o plantio sem que fossem enquadrados na Lei de Drogas, e punidas por isso.

Dessa forma, a decisão da Sexta Turma do STJ autoriza que a conduta não seja enquadrada como crime, e que os pacientes sofram sanções do Poder Público. Apesar do julgamento ter sido para casos específicos, o entendimento pode orientar futuras decisões sobre a questão, em instâncias inferiores.

O subprocurador-geral da República, José Elaeres Marques ressaltou na sessão que o cultivo da cannabis medicinal não seja para pacientes com doenças graves não pode ser considerada crime. Para ele, a ação incide em excludente de ilicitude conhecida como estado de necessidade.

“Não obstante a possibilidade de importar e conseguir o produto via associações, o preço ainda se revela fator determinante e impeditivo para a continuidade do tratamento em vários casos. Em razão disso, diversas famílias, em busca de uma alternativa viável, têm trilhado o caminho do Judiciário, postulando por meio de habeas corpus salvo conduto para cultivar e extrair em casa o extrato medicinal de cannabis sem o risco de serem presas e frequentando também cursos de cultivo e oficinas de extração promovidos pelas associações”.

Relator de um dos processos que foi julgado, o ministro Rogério Schietti destacou que o tema envolve questões como “saúde pública” e “dignidade da pessoa humana”. Além disso, o ministro criticou a forma como órgãos do Poder Executivo conduzem o assunto.

“Hoje ainda temos uma negativa do Estado brasileiro, quer pela Anvisa, quer pelo Ministério da Saúde, em regulamentar essa questão. Nos autos transcrevemos decisões dos órgãos mencionados, Anvisa e Ministério da Saúde. A Anvisa transferindo ao Ministério da Saúde essa responsabilidade, o Ministério da Saúde eximindo-se, dizendo que é da Anvisa. E assim milhares de famílias brasileiras ficam à mercê da omissão, inércia e desprezo estatal por algo que, repito, implica a saúde e bem-estar de muitos brasileiros, a maioria incapacitados de custear a importação dessa medicação”, pontuou.