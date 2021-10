Debaixo de vaias, Fluminense fica no empate com o Atlético Goianiense

No segundo jogo consecutivo com a presença da torcida no Maracanã, o Fluminense ficou apenas no empate, sem gols, contra o Atlético Goianiense. Na primeira partida com a volta do público, o tricolor foi derrotado pelo Fortaleza, pelo placar de 2×0.

Ao todo, 2.287 torcedores compareceram ao estádio. Assim que a partida foi encerrada, o público vaiou o time. No final do jogo, os comandados de Marcão ficaram muito perto de abrir o placar, quase sacramentando a vitória. Durante os acréscimos, os atacantes Bobadilla e Lucca perderam chances claras de gol.

Com o resultado, o Fluminense permanece na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. A pontuação é a mesma de Athlético Paranaense e Internacional, que vêm logo à frente, mas superam o time carioca nos critérios de desempate e possuem um jogo a menos. A equipe das Laranjeiras volta a campo na quarta-feira (13), contra o Corinthians, em São Paulo.

Foto: Flickr/Fluminense