De virada, Fluminense vence o Sport por 2 a 1 fora de casa e cola no G6 do Brasileirão

O Fluminense foi a campo neste sábado na Ilha do Retiro, em Recife, e, mesmo com uma equipe formada em maioria por reservas, venceu o Sport de virada por 2 a 1. Lucca foi o autor dos dois gols da vitória, com ambas as assistências sendo feitas pelo lateral-esquerdo Danilo Barcellos. André, ainda no primeiro tempo, fez o único do time da casa.

Pensando na Libertadores, o Fluminense foi a campo sem o goleiro Marcos Felipe, o lateral-direito Samuel Xavier e o lateral-esquerdo Egídio. Mas mesmo com reservas, o time carioca começou em cima. Antes dos 10 minutos, Nenê e Luiz Henrique obrigaram Maílson a fazer boas defesas. Porém, o Sport reagiu.

O time pernambucano ocupou o campo de defesa do tricolor e começou a ameaçar em jogadas de ata. De tanto chegar, conseguiu pênalti em jogada boba do zagueiro David Braz. Ricardinho cruzou, o zagueiro tricolor abriu o braço, e o árbitro marcou o pênalti. André bateu no meio do gol, mas com força, e Muriel não teve chance.

No segundo tempo, o técnico Roger Machado tirou Nenê para a entrada de Lucca, e a mudança deu resultado. Isso porque o atacante mexeu-se bastante e o time mostrou outra postura, passando a finalizar mais.

E a virada veio em seis minutos. No primeiro gol, aos 21 do segundo tempo, Danilo Barcellos cruzou na esquerda e tocou na medida para o atacante só empurrar de pé direito. E aos 27, o lateral bateu o escanteio preciso para o camisa número 7 virar o jogo e dar números finais no jogo.

Com a vitória, o Fluminense vai para a sétima posição com 17 pontos e cola no G6. Agora o tricolor volta as atenções para a disputa da Copa Libertadores da América. Na terça-feira (13), o time carioca enfrenta o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, em jogo válido pela partida de ida das oitavas-de-final.

Foto: Maílson Santana/Fluminense