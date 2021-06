De vira e fora de casa, Vasco bate o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e vence a primeira na Série B do Brasileirão

Se o torcedor vascaíno estava aflito com o time na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, pode, enfim, respirar aliviado. Em jogo válido pela terceira rodada da Série B, o time da Cruz de Malta venceu fora de casa, e de virada, o Brasil de Pelotas por 2 a 1 no Estádio Bento de Freitas, na cidade gaúcha de Pelotas.

O zagueiro Ernando, contra, abriu o marcador para o time gaúcho ainda no primeiro tempo. E quanto a vitória parecia se desenhar para a equipe de Pelotas, o Vasco empatou aos 34 do segundo tempo com o atacante Daniel Amorim. E apenas três minutos depois, aos 37, o também atacante Morato desempatou, dando números finais à partida.

A vitória foi a primeira do time cruzmaltino pela Série B. Com o resultado, o Vasco subiu oito posições na tabela e termina a terceira rodada na 10ª posição após a partida, com quatro pontos. O próximo jogo será contra o Avaí na quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio de São Januário.