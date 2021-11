De surpresa, Viradouro transforma passista em musa

No ensaio de hoje (25) a Viradouro surpreendeu o público e anunciou uma terceira musa. Durante o ensaio das alas de comunidade na quadra a escola anunciou Bellinha Delfim como a nova musa e ela passa a dividir o posto com a dançarina Luana Bandeira, que era assistente de palco de Luciano Huck quando ele comandava o Caldeirão, e com a cantora e apresentadora Lore Improta, que já desfilam na vermelho e branco.

Foto: Divulgação rede social

Na surpresa, preparada pelo presidente Marcelinho Calil, ele pediu que Bellinha subisse no palco para entregar um buquê de flores para a nova musa da escola. Mas ninguém apareceu. O público então começou a gritar “É ela!”. Incrédula, a moça ficou esperando que o presidente confirmasse. Quando, finalmente, depois do suspense, veio a confirmação, Bellinha se agachou, cobriu o rosto com as mãos, e chorou.

“Não esperava por essa surpresa. Eu tô muito feliz. Sou recém-componente da escola, desfilei como passista aqui em 2020, e pretendo retribuir todo esse carinho, esse amor, esse acolhimento com muita arte e samba no pé”, disse a jovem, que foi saudada por Erika Januza, nova rainha de bateria.

Quem é Bellinha Delfim? Ela tem 24 anos e começou no balé clássico aos cinco. Sua formação em dança foi na Escola Maria Olenewa (Theatro Municipal), conquistando vaga através de concurso em 2008, e onde estudou até 2014. Paralelamente, praticava atletismo. Ela também é modelo. Entre os inúmeros trabalhos na área da publicidade, protagonizou uma campanha da Nike. Foi escolhida não só pela beleza, mas por seu desempenho em provas de meio-fundo e fundo, de 800 a 10.000m.

Foto: Divulgação rede social

Na pista de desfiles, estreou como passista em 2014, na São Clemente. Em 2019, desfilou pelo Salgueiro, e foi agraciada com o Estandarte de Ouro de Melhor Passista. Já ministrou workshops de samba em países como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Suécia, Polônia, Nigéria, Uruguai e Argentina.