De olho na Supercopa, Paulo Sousa vai manter “rodízio” no time titular

Depois da vitória por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo começa a se preparar para a decisão contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo (20). Porém, o rubro-negro carioca tem mais um compromisso pelo estadual antes, na quarta-feira (16), diante do Madureira no Estádio Conselheiro Galvão, às 15:30. Pensando nisso, o técnico Paulo Sousa deu indícios de que vai manter o “rodízio” no elenco.

Atualmente, desde a estreia do novo técnico português, foram três escalações diferentes nas três partidas em que esteve na área técnica. E, de acordo com a coletiva de imprensa no Raulino de Oliveira, o comandante do Fla afirmou que o planejamento atual será mantido:

— É dar continuidade a todos os nossos processos, conceitos e princípios de jogo. Continuar a dar ritmo de jogo a toda a nossa equipe e a todos os nossos jogadores de forma que estejam disponíveis para quando forem requisitados. E elevarem o nome do nosso clube e darem orgulho à nossa Nação – disse.

A decisão da Supercopa do Brasil já começou nos bastidores mineiros e cariocas. Atual campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético-MG contestou a escolha da CBF pela Arena Pantanal como palco da final contra o Flamengo. Dessa forma, a diretoria do Galo decidiu ignorar o regulamento e não vai viajar com três dias de antecedência para Cuiabá, local da partida. A alegação do atual campeão brasileiro é que falta estrutura para a hospedagem da equipe, assim como para realizar os treinamentos.

Por outro lado, o departamento de futebol e jurídico do clube da Gávea vê falta de isonomia, entende que a movimentação do adversário do próximo domingo visa tumultuar o ambiente da final. Além disso, a diretoria rubro-negra afirma que existe locais de treinamentos disponíveis na capital do Mato Grosso.