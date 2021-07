De Maricá para Tóquio: Ane Marcelle passa para próxima fase do Tiro com Arco

Com 636 pontos na rodada inicial, a arqueira Ane Marcelle dos Santos, de 27 anos, passou para a próxima fase no torneio individual feminino da modalidade de Tiro com Arco, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao disputar a rodada de classificação, disputada na noite desta quinta-feira (22) no Parque Yumenoshita, leste da capital japonesa.

Este resultado garantiu a Ane o 33° lugar no quadro geral de hoje. A colocação define os cruzamentos da competição. Ela chegou a estar em 27° lugar na classificação inicial, mas cometeu erros na metade final da competição.

Na próxima fase da competição, Ane duelará com a mexicana Ana Vasquez, na noite de terça-feira (26). O confronto será eliminatório. Mas a brasileira, nona colocada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, é favorita neste confronto.

No entanto, a sequência da atleta poderá se complicar na fase seguinte, pois a sul-coreana San An, que terminou a classificação na primeira colocação, e quebrou o recorde olímpico, marcando 680 pontos, pode ser uma de suas adversárias.