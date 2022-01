‘De frentista a artista’: A luta do gonçalense que sonha em viver da arte

“Meu sonho é viver da arte”, comenta emocionado o gonçalense William de Jesus Conceição, 45 anos, que trabalha como frentista em um posto de combustível em São Gonçalo. O sustento da casa vem do árduo e dedicado trabalho nas bombas de combustíveis, durante a noite e madrugada, mas o sonho dele é conseguir viver do seu segundo trabalho, a arte. Designer de interiores, artesão e desenhista, esse é o currículo do morador do Morro do Castro que se envolve em tudo que está relacionado as artes.

William sempre desenhou bem e se destacava na escola. Morador da comunidade e de família humilde não teve apoio nem de dentro de casa. “Minha família nunca me incentivou. Ao contrário, sempre me chamam de maluco e sonhador. Mas isso não me abala. Eles não acreditam em mim, mas eu acredito em mim”, desabafou.

Autodidata nos desenhos e no artesanato, William conseguiu se especializar em um curso de designer de interior, pago com a rescisão de um contrato de trabalho em 2015. “Eu atendo as pessoas, entendo o que ela quer, desenho o projeto, executo e instalo tudo. Eu amo o que eu faço e eu queria uma oportunidade de viver do que eu amo fazer. Recentemente fui convidado para participar da Galeria Andreus, em São Paulo. Já fiz bico de figurante de novela, já fui modelo de uma loja de roupas masculinas e tamo percorrer exposições. Visito galerias de arte e mostras”, contou.

A inspiração de William vem do Nordeste, da África e das tribos indígenas. Ele usa e abusa de materiais como barro, carvão, ráfia, areia e plantas. “Acredito que eu estou me preparando para viver meu grande sonho. Montar a minha exposição e levar a arte para dentro da favela. Precisamos ensinar isso para as crianças. Eu não tive estímulo nenhum para isso. Eu nasci com esse gosto e posso ensinar para as pessoas esse gosto”, finalizou.