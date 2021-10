De fantasmas do Teatro Municipal à loira do Maruí: Niterói e suas ‘lendas urbanas’

Vários países da cultura ocidental festejam, no domingo (31), o ‘Dia das Bruxas’, derivado da expressão inglesa halloween. A celebração, é uma forte tradição em países como Estados Unidos, Canadá e Irlanda, onde crianças e jovens se divertem com fantasias assustadoras. No Brasil, sua comemoração teve início há cerca de 20 anos, tendo sido disseminada principalmente por escolas de línguas estrangeiras.

Em resposta a influência estrangeira, introduzida em nossa cultura pela inclusão da celebração do ‘Dia das Bruxas’ em nossos costumes, desde 2003 discute-se, na Câmara Federal, a instituição, também em 31 de outubro, do ‘Dia do Saci’. Os defensores da Lei argumentam que o objetivo era afastar a tradição estrangeira da festa das bruxas e em seu lugar eleger uma tradição que representasse o folclore brasileiro.

Polêmicas à parte, independente da tradição ser de origem estrangeira ou pertencer ao folclore brasileiro, o fato é que 31 de outubro é dia do imaginário popular ganhar força através de incontáveis histórias assustadoras. E a cidade de Niterói fica de fora dessa tradição. A ‘cidade sorriso’ também tem seus encantos quando o assunto são suas ‘Lendas Urbanas’. Histórias cheias de mistério, que há décadas, repassadas de geração a geração, seguem povoando o imaginário da população, mantendo vivo seu próprio folclore e sua própria tradição. Conheça abaixo algumas dessas ‘lendas’.

Busto de Dom Pedro II

O busto de bronze, em homenagem a Dom Pedro II, foi inaugurado em 1920, na Praça Leoni Ramos, popularmente conhecida como Cantareira. Antes da praça, havia no local um palacete que durou aproximadamente 109 anos. Até a década de 1970 o monumento não era fixo, sendo possível girá-lo sobre o próprio eixo. Diz a lenda que o busto girava e o local para onde o imperador estivesse dirigindo o olhar costumava cair em desgraça. Como a praça é rodeada por bares e restaurantes, os comerciantes costumavam ficar atentos a fim de evitar o ‘mau agouro’ provocado pelo olhar do monumento. Antigos moradores do local relatam que comerciantes que entravam em desavença costumavam recorrer ao monumento para tentar prejudicar o adversário. Alguns afirmam inclusive, que há casos em que ocorreram mortes com familiares de comerciantes que não acreditaram na maldição.

O Mistério das Máscaras de Chumbo

No dia 20 de agosto de 1966, Miguel José Viana e Manoel Pereira da Cruz, foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, em Santa Rosa. Eles haviam saído de casa três dias antes, avisando aos familiares que iriam a São Paulo para comprar um carro e equipamentos eletrônicos. Na época, a perícia policial não conseguiu identificar a causa da morte. Não havia sinas de violência nos corpos e os homens seguravam máscaras de chumbo. Outro mistério ainda não desvendado até hoje, foram os estranhos objetos encontrados ao lado dos corpos: uma garrafa de água mineral magnesiana e um bilhete com a descrição “16:30 Hs. Está local determinado. 18:30 Hs. Ingerir cápsula após efeito, proteger metais aguardar sinal máscara”. Diz a lenda que os dois tentaram entrar em contato com Ovnis e, para isso, teriam ingerido substâncias tóxicas. No entanto o exame toxicológico não foi realizado e ninguém sabe exatamente o que eles viram antes de morrer.

Fantasmas do Teatro Municipal

Costuma-se acreditar que os teatros estão entre os lugares favoritos das assombrações e, em Niterói, não é diferente. Grande parte dos funcionários que trabalham no Teatro Municipal da cidade, uma construção do Século XIX, afirmam já ter vivido uma experiência sobrenatural com ‘fantasmas’ ou conhecer alguma história assustadora ocorrida no local. A funcionária Maria Cristina da Silveira, que trabalha no Teatro há 25 anos, relata que é comum ouvir vozes e ver cortinas se abrindo sozinha. “Hoje, essas coisas são naturais para mim. No início sentia medo, mas agora não sinto nada, até desejo ‘falar’ com quem está se manifestando. Eu não consigo ver, mas consigo ouvir. Às vezes vejo ‘vultos’, de longe, mas não sinto medo”, declara a funcionária.

A funcionária do Teatro Municipal Maria Cristina da Silveira afirma conviver diariamente com fenômenos sobrenaturais – Foto: Marcelo Feitosa

Cristina também conhece diversos casos ocorridos com colegas de trabalho. Ela recorda de uma história contada por um funcionário em que ele, após ter fechando todas as cortinas de um lado do terceiro andar do teatro, ao começar a fechar as cortinas do outro lado, percebeu que as cortinas que havia fechado anteriormente “se abriram sozinhas”. Além disso, ela também relata diversos episódios descritos por pessoas que trabalharam no teatro. Guardas e vigilantes que afirmam já terem ouvido barulho de correntes arrastando, portas batendo e o vulto de um homem que costuma aparecer no camarim, sempre no meio da noite.

Entre as muitas histórias, Cristina também destaca que um colega eletricista costuma “ver uma misteriosa mulher vestida de branco que surge nas galerias” e um “grupo de crianças que costuma aparecer brincando durante a noite, na Sala Carlos Couto [prédio anexo ao teatro]”.

A loira do Cemitério Maruí

A história sobre uma mulher loira vestida de branco que assombra o Cemitério do Marui, remonta a década de 1960. O atual administrador, Luiz Carlos Farias, relata que a lenda teve origem a partir de um episódio narrado por um antigo administrador do cemitério, conhecido como “Cazuza”. De acordo com a história, o administrador retornava de táxi para casa quando notou que estava sem dinheiro para pagar a corrida. Ao lembrar que possuia uma certa quantia guardada no escritório do cemitério, pediu ao taxista que se dirigisse para o local. Ao chegar, “Cazuza” deixou o motorista aguardando em frente ao portão, se dirigindo, então, ao escritório para resgatar o dinheiro. Diz a lenda que, enquanto o motorista aguardava o retorno do admnistrador, uma mulher loira usando um longo vestido branco surgiu no interior do cemitério, vindo em sua direção. Ao se aproximar do portão, o taxista, desesperado, teria partido com o carro, só retornando ao local para receber o dinheiro no dia seguinte. Desde então, afirma Luiz Carlos, moradores da região relatam já terem visto a mulher loira caminhando entre os túmulos do cemitério, durante a madrugada.

Fantasmas da Câmara Municipal

Na Câmara Municipal de Niterói, são muitos os relatos de funcionários que vivem assustados com barulhos estranhos no prédio. A maioria deles são descritos por quem trabalha no arquivo, que fica no porão do edifício. Diz a lenda que no local foram colocados corpos de vítimas do incêndio do Gran Circo Norte Americano, em 1961, pois eram tantos que o Instituto Médico Legal (IML) não conseguiu abrigar todos. Os funcionários que conhecem a história vivem assustados e afirmam ouvir sons de correntes arrastando, grades batendo e passos sobre o teto. O chefe do setor, Rubens Carrilho, garante que consegue explicar todos os fenômenos, mas seus funcionários ignoram as explicações e seguem acreditando na presença de fantasmas no local.

Fotos: Marcelo Feitosa