De acordo com Fiocruz, 15% dos brasileiros se vacinam fora do local de domicílio

Segundo o último boletim do Monitora Covid-19, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) da Fiocruz, 15% dos brasileiros se vacinam fora do local onde moram. Ainda de acordo o levantamento o deslocamento médio para quem se imunizou fora da cidade de residência foi de 250 quilômetros.

A tendência começou a ser notada em maio e deve agravar-se nos próximos meses, no ritmo que os municípios anteciparem faixas etárias e grupos populacionais para receber o imunizante, trazendo risco, até, de escassez de segunda dose, de acordo com a Fiocruz.

O trabalho mostra também que mais da metade dos municípios (2.886 de um total de 5.570) aplicou menos doses do que a média nacional (23% de imunizados com ao menos a primeira dose). Segundo a nota técnica, esse é um forte indicador de falha do PNI, que deveria oferecer uma vacinação homogênea em todo o País. A falta de integração entre os governos federal, estaduais e municipais seria responsável pela distorção.