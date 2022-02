DCE teme manobra política em operação da PF na UFF

A UFF foi alvo de uma ação da Polícia Federal que deflagrou, na última quinta-feira (17), a operação “Quadro Negro”. O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida no desvio da verba de R$ 3,7 milhões da educação pública na UFF no período de 2011 a 2015. A medida preocupa não só a Reitoria da universidade mas o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) também. O coordenador geral do DCE, Marcos Teixeira, está preocupado com a situação que acontece, justamente, no ano em que terão eleições para a reitoria da UFF.

“Nos traz muita preocupação em um ano decisivo de eleição da reitoria, e temos visto as intervenções do Governo Federal em relação as escolhas. A Polícia Federal tem toda a prerrogativa para fazer uma investigação nos trâmites legais, e a universidade se colocou de prontidão para ficar a disposição de todos. Mas nos preocupa que essa operação, que foi entre 2011 e 2015, seja instaurada sete anos depois”, contou Marcos.

O coordenador explicou ainda que tem receio de politizar o debate a cerca dessa investigação, que aconteceu em uma gestão passada, justamente nas vésperas das eleições da universidade. A eleição será nesse ano e definirá o novo quadro de direção para o quadriênio 2023-2027.

“Todo o cenário é preocupante. Politizar o debate, em ano de eleição, a gente fica com esse receio e preocupação. Porque sete anos depois? Ainda que não trate essa questão sobre a direção atual mas temos a posição da universidade e estamos debatendo outras questões”, completou Marcos.

ENTENDA A INVESTIGAÇÃO

Na quinta-feira (17) cerca de 20 policiais federais conseguiram cumprir os quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, sendo dois em Niterói e dois na cidade do Rio.

A PF esteve apreendeu celulares e equipamentos eletrônicos que serão encaminhados à perícia técnica assim como diversos documentos que serão analisados pelo Grupo de Repressão aos Crimes Financeiros da Delegacia de Polícia Federal em Niterói. Ainda de acordo com nota investiga crimes de licitação, peculato (desvio de verba), organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação, iniciada em 2015, identificou desvios de verba de cerca de R$ 3,7 milhões usadas para contratações emergenciais e ordinárias entre a UFF e uma grande empresa de terceirização de mão de obra no período de 2011 a 2015. A operação da PF busca ainda identificar se os desvios de verba destinados à educação pública federal continuaram após o ano de 2015.

NOTA DA UFF

“A Reitoria da Universidade Federal Fluminense tomou conhecimento através da imprensa, na manhã de hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, de informações de operação de busca e apreensão pela Polícia Federal, em inquérito de desvio de recursos públicos por servidores da UFF, entre 2011 e 2015.

Comunicamos que estamos nos informando sobre a operação em curso, solicitando à Polícia Federal a cópia do inquérito para conhecimento dos fatos e instauração dos devidos procedimentos administrativos para apuração de responsabilidade, no que couber. Como é nosso dever, colocamos todos os setores da administração da Universidade para cooperar com as autoridades nas investigações.

Reiteramos que somos os maiores interessados no rápido esclarecimento dos fatos e temos confiança de que serão adotados os princípios do estado democrático de direito no curso das investigações”.