‘Davi vs. Golias’: Caminhão capota e invade igreja após ser acertado por carro

Um acidente de grandes proporções assustou quem passava pelo cruzamento entre as Ruas General Andrade Neves e Visconde de Morais, em São Domingos, Região Central de Niterói. O utilitário acabou colidindo com a parede de uma igreja evangélica, localizada na esquina, na manhã desta quinta-feira (12).

Segundo o proprietário do caminhão, ele estava trafegando em baixa velocidade, pela Rua Andrade Neves, que estaria com o semáforo verde. Nesse momento, o carro, modelo Ford Ka, teria atravessado o sinal vermelho, em alta velocidade, atingindo o caminhão.

“Eu estava passando em baixa velocidade, dia de chuva, quando o rapaz veio à toda velocidade e acertou o caminhão. Tentei desviar, mas não consegui”, afirmou Wellerson Silva, motorista do utilitário, que estava transportando uma carga de entulho vegetal.





Acidente assustou, mas não deixou feridos – Fotos: Vítor d’Avila

O condutor do automóvel preferiu não dar declarações. Ninguém ficou ferido no acidente. Por conta da colisão, aquele trecho da Andrade Neves ficou obstruído pelo caminhão capotado. Equipes da NitTrans orientam o tráfego. Policiais militares do 12º BPM (Niterói) estiveram no local.

Caminhões-reboque foram acionados para fazer a remoção do veículo. A Defesa Civil municipal também foi acionada para avaliar as condições da igreja. Segundo informações obtidas no local, o prédio estava vazio, no momento do impacto. Os proprietários ainda não foram localizados.