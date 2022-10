Datafolha projeta vitória de Lula

Com mais de 90% das urnas apuradas, a projeção do Datafolha é de que a tendência é a de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja o novo presidente da República.

Nascido Luiz Inácio da Silva, em 27 de outubro de 1945, na cidade de Garanhuns (PE), Luiz Inácio Lula da Silva é um ex-sindicalista, ex-metalúrgico e político brasileiro. Fundador e filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores), foi o 35º presidente do Brasil (agora 36º), inaugurando o primeiro mandato em 1º de janeiro de 2003 e encerrando em 1º de janeiro de 2011, quando elegeu sua sucessora: Dilma Rousseff.

Lula migrou, ainda criança, de Pernambuco para São Paulo, a bordo de um pau de arara. Durante a ditadura militar, liderou importantes greves no ABC Paulista, ajudando a fundar o PT, em 1980, durante o processo de abertura política, “lenta, gradual e segura”. Uma das principais lideranças do movimento Diretas Já, o presidente eleito iniciou sua carreira política no início dos anos 1980, elegendo-se deputado federal por São Paulo, com grande votação.

Em 1989, Lula concorreu pela primeira vez à Presidência da República, mas perdeu o segundo turno para Fernando Collor de Mello (então no extinto PRN), hoje aliado do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Lula foi ainda candidato por outras duas vezes. Em 1994 e 1998, perdeu para Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Em 2002, venceu e se tornou presidente pela primeira vez, ao derrotar José Serra (PSDB), no segundo turno. Reeleito em 2006, Lula derrotou Geraldo Alckmin (PSDB), no segundo turno.