Datafolha: Lula tem 48%, Bolsonaro, 22%, e Moro, 9%

O instituto Datafolha divulgou na tarde desta quinta-feira (16/12) pesquisa de intenção de voto para a eleição de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém boa dianteira sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) não chegou aos dois dígitos. Veja os resultados do primeiro cenário pesquisado, que ofereceu aos eleitores os nomes dos candidatos melhor posicionados nas últimas pesquisas:

Lula (PT) 48%

Jair Bolsonaro (PL) 22%

Sergio Moro (Podemos) 9%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB) 4%

Brancos e nulos: 8%

Não sabe: 2%

O segundo cenário traz mais nomes, mas pouco altera o resultado da pesquisa. Lula (47%) e Bolsonaro (21%) perdem um ponto percentual, resultado dentro da margem de erro da pesquisa. Moro e Ciro ficam com os mesmos percentuais do primeiro cenário e Doria oscila 1 ponto para baixo, ficando com 3%. Eles são seguidos por Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD), ambos com 1%. Não pontuaram os pré-candidatos Alessandro Vieira (Rede), Aldo Rebelo (sem partido) e Felipe D’Ávila (Novo).

Em ambos os cenários, Lula soma mais intenções de voto que os adversários somados e estaria eleito no primeiro turno se a eleição fosse hoje.

O Datafolha não fez uma linha do tempo com resultados anteriores porque os cenários testados são novos em relação aos últimos levantamentos do instituto.

A comparação possível é na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes. Nesse cenário, Lula subiu de 27% para 32% em relação a setembro deste ano, enquanto Bolsonaro oscilou para baixo (na margem de erro): de 20% para 18%. Moro, que não era citado em setembro, somou 2% na espontânea. Nesse cenário, a maioria dos entrevistados (36%) disse não saber em quem vai votar.

A pesquisa foi realizada de 13 e 16 de dezembro com 3.666 pessoas com mais de 16 anos, presencialmente em 191 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.