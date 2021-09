Darcy Vargas recebe visita do prefeito para tratar dos repasses financeiros ao hospital

O Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, recebeu a visita do prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, para tratar do acerto do repasse financeiro à unidade. Acompanhado da secretária municipal de saúde, Mirilza Alves, a reunião aconteceu na quinta-feira (9) e teve como objetivo de resolver questões burocráticas que atrapalharam o repasse que deveria ter sido feito no mesmo dia. O acertou aconteceu na sexta-feira, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

O motivo do atraso, segundo a secretaria, se deu por causa dos trâmites burocráticos da troca da Secretária de Saúde, como mudança de senhas e registro de assinatura nos bancos. Durante a reunião que contou com a participação do interventor do HRDV, Juberto Folena, Leandro Peixe e Mirilza informaram que a situação está normalizada e não haverá mais atrasos no futuro.

Funcionários terão plano de saúde

Enquanto a situação financeira foi resolvida com tranquilidade, os funcionários do hospital ganharam mais um benefício. Isso porque a Comissão Interventora do HRDV fechou um acordo com uma empresa de assistência médica com o objetivo de oferecer plano odontológico aos seus colaboradores.

Na quinta-feira (9) representantes do grupo responsável pelo plano estiveram na unidade para tirar dúvidas dos profissionais e efetuar o cadastro dos interessados.

A administração da unidade explicou que essa é mais uma ação da comissão no intuito de valorizar os profissionais que trabalham no local. Além disso, novas parcerias, ainda de acordo com a administração, já estão sendo discutidas e devem ser implantadas em breve.