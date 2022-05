Daniel Silveira faz discurso em Niterói, mas não cita STF

A manifestação em Niterói, no Dia do Trabalhador (01), teve início às 10h com fala do deputado federal Daniel Silveira, que economizou nas palavras e não chegou a citar o Supremo Tribunal Federal (STF), como comumente faz.

Em seu discurso ele contou que está em constante comunicação com Bolsonaro e garantiu que o presidente está preocupado com o ‘socialismo que está avançando no país’. Silveira também mostrou para os manifestantes uma placa com o seu nome, como a da vereadora Marielle Franco, morta em 2018.

Foto Júnior Dunham

O deputado e ex-PM foi preso em fevereiro de 2021 depois de divulgar um vídeo pregando do AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, que defendia a expulsão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que é inconstitucional.

Em abril, Silveira foi condenado 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ataques antidemocráticos a ministros, ao tribunal e à democracia.

Menos de 24 horas depois da condenação ele recebeu indulto do presidente Bolsonaro.