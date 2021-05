Daniel Scisinio lança EP no Theatro Municipal de Niterói

O músico, cantor e compositor niteroiense Daniel Scisinio se prepara para lançar um novo projeto, o EP “Operário da Boemia”. O mais novo trabalho faz parte do edital 007/2019 aprovado, da Fundação de Arte de Niterói. O EP será lançado dia 3 de junho, em todas as plataformas digitais, e um show no dia 16 de junho no projeto Clássicos do Samba no Teatro Municipal de Niterói com apenas 30% do público em função da pandemia, a partir das 19h (ingresso R$20).

Com nove músicas, além de três vídeo clipes, “Operário da Boemia” conta com a diversidade musical que já faz parte do DNA do compositor, sempre composto de muito samba e suas mais variadas vertentes. A faixa que dá título ao projeto é uma parceria com o saudoso Claudinho Guimarães e Sergio Mahatma. Essa canção é também uma das escolhidas para ser lançada com um vídeo clipe, que tem como enredo, o cotidiano de um casal, onde a vida boêmia de um músico interfere na rotina do casamento. Este e os demais vídeo clipes são assinados pela produtora audiovisual Listen Clean, parceira de outros projetos da Olodumaré (que significa Deus, em iorubá), produtora musical de Scisinio, que também promove lives e shows.

Algumas canções do EP, contam ainda com arranjos de antigos e novos parceiros do compositor, como Alessandro Cardozo, Leandro Saramago e Léo Fernandes. Participam também do projeto, os músicos: Marcelo Pizzott (percussão); Charlles da Costa (violão); Rodrigo Reis (percussão) e Tiago Souza (bandolim).