Daniel Borges dá razão à torcida sobre derrotas nos clássicos

Classificado para o mata-mata do Campeonato Estadual, o Botafogo enfrenta o Audax, no domingo (13), às 16 horas, no estádio Jair Toscano, em Angra, para definir o adversário da semifinal. Atualmente na terceira posição na tabela, o alvinegro pode encontrar o Flamengo, em segundo, ou o Fluminense, campeão da Taça Guanabara. Porém, as derrotas para ambos os rivais preocupam o torcedor alvinegro, principalmente por causa das atuações.

Dessa forma, o lateral-direito Daniel Borges, que vem se destacando nas assistências nesta temporada, deu razão às reclamações dos botafoguenses, e ainda afirmou que a equipe não tem o direito de escolher o adversário.

“A torcida tem o direito e razão, em relação aos clássicos que não fomos bem contra as duas equipes, mas continuamos trabalhando, focados, se preparando a cada dia. Conseguimos o primeiro objetivo que era a classificação e temos certeza de que podemos passar da semifinal se continuarmos focados”, disse o lateral-direito, que admitiu as atuações abaixo do normal, e que para chegar à final, será necessário melhorar.

“Nessa fase não tem muito o que escolher, já jogamos contra os dois e conhecemos a maneira deles de jogar. Temos também a nossa maneira de jogar, nosso padrão de jogo. É se manter focado, temos mais um jogo antes da semifinal, estaremos preparados para quem vier”, completou.