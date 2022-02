O técnico Tite anunciou na noite desta segunda-feira (31) que o veterano Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira na partida desta terça-feira (01), contra o Paraguai, pela rodada de número 16 das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Dani Alves tem 38 anos. Esteve fora da última Copa do Mundo. Mas ainda briga por uma vaga no próximo mundial. Ele é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Brasil na história, atrás apenas de Cafu e Roberto Carlos.

Na entrevista coletiva concedida a imprensa no domingo (30), Daniel Alves frisou que, durante sua história na seleção, não faltou disciplina, caráter e entrega. O atleta afirmou, também, pretende seguir trabalhando em alto nível para estar no grupo que vai pra Copa.