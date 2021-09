Daniel Alves pode ser novo reforço do Flamengo

Após uma saída polêmica do São Paulo, Daniel Alves, agora sem clube e disponível no mercado do futebol, passou a ser cogitado como possível reforço do Flamengo, um dos clubes mais poderosos financeiramente no país. Como Daniel fez apenas seis jogos pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro, o lateral-direito pode assinar com qualquer outra equipe. Nas últimas horas, foi inevitável não associar o nome do jogador ao Flamengo.

Oficialmente, por enquanto não há nada que indique a contratação de Daniel Alves pelo Flamengo. Esta possibilidade, inclusive, já foi tema de uma entrevista coletiva do atleta em agosto do ano passado. Na ocasião, o lateral foi questionado sobre a chance de vestir a camisa rubro-negra. Os rumores surgiram após o Tricolor cair nas fases finais do Campeonato Paulista para o Mirassol. Naquela época, o atleta declarou que o único clube que jogaria no Brasil seria o São Paulo. “É meu sonho de criança. Não jogo em outro clube que não for o São Paulo no Brasil. Aqui no Brasil estou por um sonho, não por parte financeira, dinheiro”, afirmou o lateral-direito.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, publicou em suas redes sociais a foto de uma árvore, tendo como legenda a bandeira do Marrocos. Braz é conhecido pelas postagens misteriosas, mas, desta vez, a torcida rubro-negra interpretou a postagem de diversas maneiras, até chegar em uma teoria que cogita Daniel Alves como reforço ao elenco do Flamengo.

De acordo com os seguidores, a árvore na imagem é um juazeiro. As pistas não se conectam tanto, mas, ainda assim, os torcedores encontraram uma forma de associar uma possível contratação do lateral-direito, que, por acaso, nasceu na cidade de Juazeiro, na Bahia.

Com o mercado europeu encerrado, além do Flamengo, Daniel Alves teria hoje como possíveis destinos México, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Argentina.

Contratado em 2019, Daniel Alves tinha um salário de R$ 1,5 milhão mensais. Com a camisa do São Paulo, foram 95 partidas e 10 gols.