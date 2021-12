Dança das cadeiras: saída de Cuca pode colocar Jorge Jesus no Galo

A dança das cadeiras dos treinadores está movimentando o mercado da bola nos últimos dias de 2021. Nessa terça-feira (28), o anúncio de que Cuca não permanecerá no comando do Atlético-MG, atual campeão brasileiro, surpreendeu a torcida. Com isso, as reviravoltas do futebol podem colocar até mesmo Jorge Jesus no comando da equipe mineira.

É importante ressaltar que, até o final da última semana, Jesus era dado como certo no Flamengo, pois teria dito “sim” à proposta feita por Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão em Portugal na busca por um treinador lusitano. Contudo, a indefinição do “Mister” em relação à saída de seu atual clube, o Benfica, cansou os flamenguistas.

Dessa forma, o Flamengo já se acertou com Paulo Sousa, que está de saída da Seleção Polonesa, e deve ser anunciado em breve. De acordo com diversos sites especializados, ao saber do acerto do rubro-negro com Sousa, Jorge Jesus teria ficado desolado. Isto porque a tendência é que ele deixe o Benfica.

Diversos meios de comunicação portugueses e brasileiros afirmam que o “Mister” será dispensado pelos “encarnados” após os maus resultados nos últimos jogos. Sendo assim, com o Flamengo já acertado com Paulo Sousa, Jesus surge favorito para ocupar a vaga deixada por Cuca no Atlético-MG, justamente o time que superou o rubro-negro no último brasileirão.

Assim que a saída de Cuca se tornou pública, o nome de Jesus ganhou força nos bastidores atleticanos. Contudo, em entrevistas recentes, o agente do treinador afirmou que, no futebol brasileiro, o “Mister” só toparia treinar o Flamengo ou a Seleção Brasileira. Contudo, uma boa proposta do Galo poderia modificar o cenário.