Dança das cadeiras renova debates das câmaras de Niterói e São Gonçalo

Por Saulo Andrade

Com a eleição de 2022 e as recentes nomeações nas prefeituras das cidades de Niterói e São Gonçalo, as Câmaras de Vereadores locais assumem novas configurações, neste início de 2023.

Eleito deputado estadual, com 28.409 votos, o Professor Josemar (PSOL) deixa a Câmara Municipal de São Gonçalo e assume, amanhã, uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). No lugar dele, assume a primeira suplente do PSOL, a bibliotecária Janilce Magalhães, que será a terceira mulher a ocupar uma vaga na Câmara gonçalense, nesta legislatura.



Pivô de uma crise relativa à questão de gênero – com a vereadora Priscilla Canedo (PT) -,Bruno Porto (Cidadania) chegou a assumir, na Câmara Municipal, uma comissão dedicada à causa feminina. Em janeiro, ele assumiu a Secretaria Municipal de Esportes de São Gonçalo e abriu uma vaga para a colega de partido, Priscila Silva.

Em Niterói, a única vereadora eleita à Alerj – 55.729 votos – foi Verônica Lima (PT), que abre uma vaga para Anderson Pipico, que deixa a Secretaria de Participação Social da Prefeitura de Niterói, rumo à vereança: ele será, a partir de fevereiro, o próximo presidente da Comissão de Habitação da Câmara Municipal.

“O mandato vai pautar questão da habitação de interesse social. Também vamos trabalhar muito na questão da violência, sob a perspectiva da forma como as comunidades são pressionadas e acuadas, com a falta de políticas públicas do governo do Estado, em relação às comunidades. As forças do Estado não podem prender, julgar e executar: segurança pública não é confronto, mas sim dar oportunidade e buscar maneiras de atender a população”, ressaltou Pipico.