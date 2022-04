‘Dança das cadeiras’ em delegacias de Niterói e SG

A troca no comando da Polícia Civil com a saída do secretário Allan Turnowski, que irá se candidatar a deputado federal, para a entrada do delegado Fernando Albuquerque na titularidade da pasta não refletiu apenas no alto escalão da Corporação. Delegacias de Niterói e São Gonçalo passarão por uma “dança das cadeiras” entre seus delegados titulares.

O delegado Fábio Barucke, que estava na 81ª DP (Itaipu) permanece na cidade e assumirá a 76ª DP (Niterói), no lugar de Luiz Henrique Marques Pereira. Na distrital da Região Oceânica, quem assumirá é o delegado Carlos César. Mudanças também acontecerão na 79ª DP (Jurujuba). Rafael Barcia, que havia assumido neste ano, deixará o posto e será substituído por Mário Luiz.

Distrital de Jurujuba também terá mudanças – Fotos: Arquivo/Marcelo Feitosa

Em São Gonçalo, o delegado Edézio Ramos substitui Allan Duarte na titularidade da 72ª DP (São Gonçalo). A central de flagrantes, 73ª DP (Neves) também terá mudanças, com a delegada Camila Pegorim, que já atuou no Leste Fluminense quando estava na 76ª DP, assumindo o posto que até então vinha sendo ocupado por Leonardo Macharet.

É importante frisar que, a princípio, outras delegacias distritais da região de Niterói e São Gonçalo como a 74ª DP (Alcântara), 75ª DP (Rio do Ouro) e 77ª DP (Icaraí) não terão mudanças em seus comandos. As modificações devem ser postas em prática ainda nesta semana.