Dalto: um médico que cuidou muito bem dos fãs com a música

Artista está finalizando um EP com cinco músicas inéditas e comemora 40 anos de ‘Muito Estranho’

Por Marcos Vinicius Cabral

“A medicina se propõe a curar e a música ajuda a não adoecer”, diz Dalto Roberto Medeiros em tom profético de quem viveu um caso de amor com a medicina, profissão que se formou na Universidade Federal Fluminense (UFF) e comemora 40 anos da canção Muito Estranho.

Nascido na Tijuca de Tom Jobim e Tim Maia, e morando em Niterói de Arthur Maia, Byafra e Marcos Sabino desde os 3 anos, Dalto acredita que a música foi um santo remédio para vencer a timidez e a asma.

“A primeira vez que notei o som de uma música foi na casa da tia Carminha, que era professora de piano e morava ao lado da janela do apartamento dos meus pais. Como era suave e gostoso ouvir Chopin, Bach, Beethoven e toda música erudita, fez meus ouvidos se tornaram aguçados pelo gosto musical e exigente comigo mesmo”, revelou fazendo questão de lembrar que a primeira canção que tocou em um palco foi A Casa do Sol Nascente, no Centro Pro-Cubango aos 15 anos, mas Fanny é o seu primeiro filho na área criativa.

Mas entre idas e vindas com a música, Dalto nunca pensou em ser um cantor. Queria mesmo era seguir clinicando como anestesista no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, algo que se tornou impossível depois de ter dezenas de sucessos nas paradas. Mas tomou um susto enorme quando, certa vez, em 1981, dando aulas de violão na casa de uma aluna, ouviu Bem-Te-Vi tocar na novela O Amor É Nosso da Rede Globo.

“A música foi roubada por um ex-amigo que levou para o Renato Terra que decidiu gravar. O sucesso foi tanto, que o formado LP, devido ao sucesso da canção, voltou a ser vendido no país”, recordou.

O episódio fez com que Dalto aposentasse o jaleco de médico e se dedicasse de corpo e alma as composições de canções que seriam grandes sucessos. Passou a ser mais exigente consigo mesmo e produziu belas canções como Muito Estranho, Leão Ferido, Pessoa, Espelhos D’Água, Flash Back e Anjo.

Entre parcerias e grandes intérpretes da MPB, um sonho que o destinou dão deixou ele realizar foi ter uma música gravada pela Pimentinha Elis Regina (1945-1982), que ao lado de Caetano Veloso, são os maiores cantores do mundo.

“Meu sonho sempre foi ter uma canção gravada pela Elis Regina, mas infelizmente não deu. Já o Caetano, é o maior intérprete do mundo, qualquer música que chega naos mãos dele, ele se vira”, diz.

Sobre Leão Ferido, Byafra, que desde os 12 anos assistia os ensaios do grupo Os Lobos em que Dalto era vocalista, fala com carinho da composição feita em parceria com o amigo. “Essa música é minha e do Dalto, em uma época que esse grande compositor e artista de mão cheia havia desistido da música para se dedicar ao ofício da medicina. Mas teve um evento aqui na cidade chamado Niterói Vai Assumir, que ele cantou Flash Back e a plateia toda cantou junto. Acho que isso o fez repensar na carreira e de certa forma o animou. Eu, como amigo e artista também que sou, dei a maior força. Estava certo”, revelou e lembrou que a canção Leão Ferido foi composta na casa de Dalto em menos de um dia após ouvirem juntos uma fita cassete.

Um dos críticos mais respeitados do Brasil, o pesquisador Ricardo Cravo Albin incluiu Muito Estranho na seleção das 100 Músicas do Século XX, entre matrizes da Odeon.

“Se o Ricardo classificou assim, acredito que Muito Estranho, a mais tocada nas rádios por um ano e meio, seja isso tudo realmente. Mas o Ricardo foi generoso, eu a colocaria entre as 200 melhores desse século XXI”, brinca.

Atualmente, Dalto vive ensaiado com músicos no próprio estúdio em Piratininga, Região Oceânica de Niterói e prepara o lançamento de um EP (Extended play, gravação de música que é mais longa do que um single, mas contém menos faixas do que um álbum normal) com composições em parceria com Cláudio Rabello.

“Vou te dizer o título dessas canções com exclusividade: Cachorro Fujão, Um Chapéu Perdido na Estrada, Fecha a Porta, Jogos de Sedução e Um Milhão de Coisas.

Nada mal para quem sempre viveu como um ser Muito Estranho, que dá título a um dos grandes sucessos da carreira, nessa doce combinação que é a vida de todo grande gênio da Música Popular Brasileira.