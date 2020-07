Dados mostram que 68% dos infectados pelo coronavírus se recuperam

Dados do Ministério da Saúde mostram que dos mais de 2,22 milhões de brasileiros que foram infectados pelo novo coronavírus, 68,6% se recuperaram da doença, 3,7% morreram e 27,7% estão em tratamento. A informação está na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada na quinta-feira (23).

O número acumulado de casos confirmados de Covid-19 no Brasil chega a 2.228.475. Nas últimas 24 horas, foram acrescidas às estatísticas do Ministério da Saúde 59.962 novos diagnósticos positivos da doença. O país chegou a 84.082 mortes por causa do novo coronavírus. De acordo com o balanço do ministério, foram 1.311 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Estão sendo investigadas 3.786 mortes.

Até agora, 1.570.237 pacientes se recuperaram da doença e 633.156 pessoas estão em tratamento. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial da Covid-19 no número de casos confirmados e de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que bateu a marca de 4 milhões de infectados e 144.032 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Os estados com mais registros de mortes são São Paulo (20.894), Rio de Janeiro (12.535), Ceará (7.374), Pernambuco (6.211) e Pará (5.616). As Unidades da Federação com menos falecimentos causados pelo novo coronavírussão Mato Grosso do Sul (266), Tocantins (326), Roraima (458), Acre (474) e Amapá (548).

Os estados com mais casos confirmados desde o início da pandemia são São Paulo (452.007), Ceará (156.242), Rio de Janeiro (151.549), Pará (144.467) e Bahia (138.358). As Unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são Mato Grosso do Sul (19.671), Tocantins (19.423), Acre (18.157), Roraima (27.932) e Rondônia (34.080).

O Estado do Rio de Janeiro registrou 151.761 casos confirmados e 12.527 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). São mais 2.926 casos e 92 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Há mais 1.147 óbitos em investigação e 128.532 pacientes se recuperaram da doença.

A capital lidera o número de infectados, com 68.510 casos. Em seguida, entre os municípios com maior número de casos, estão São Gonçalo (8.107), Niterói (8.086), Duque de Caxias (5.182), Macaé (4.895), Nova Iguaçu (3.930), Angra dos Reis (3.406), Itaboraí (3.134), Volta Redonda (2.999), Campos dos Goytacazes (2.642), Magé (2.426), São João de Meriti (2.120), Queimados (1.925), Belford Roxo (1.924) e Teresópolis (1.917).

No número de mortes, a liderança também é da capital, com 7.913. Entre os demais municípios com maior número de óbitos estão São Gonçalo (553), Duque de Caxias (506), Nova Iguaçu (411), São João de Meriti (297), Niterói (274), Belford Roxo (202), Campos dos Goytacazes (177), Magé (153), Itaboraí (147), Petrópolis (130), Mesquita (121), Angra dos Reis (105), Macaé (104), Nilópolis (104), Volta Redonda (101), Itaguaí (85), Teresópolis (76) e Maricá (73).