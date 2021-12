Dados do aplicativo ‘ConectSUS’ são apagados

De acordo com internautas um suposto ataque hacker ao site do Ministério da Saúde causaram o sumiço das informações de vacinação na plataforma ConectSUS. Quem tentava acessar o site encontrou uma mensagem informando que os dados foram copiados e excluídos. Cerca de 50 TB de dados estariam nas mãos dos criminosos, conforme o comunicado.

Logo após, o recado desapareceu, mas o site teria permanecido com instabilidade. O ransomware, citado pelos invasores, é um software de extorsão que pode bloquear um tipo de sistema e depois exigir um resgate para desbloqueá-lo.

Aviso deixado no site do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde se pronunciou, por meio de nota.

“O Ministério da Saúde informa que, na madrugada desta sexta-feira (10), sofreu um incidente que comprometeu temporariamente alguns sistemas da pasta, como o e-SUS Notifica, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), ConecteSUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, que estão indisponíveis no momento”, diz o ministério, em nota.

O ministério acrescentou que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal foram acionados pela pasta para apoiarem nas investigações sobre o caso. “O Departamento de Informática do SUS (Datasus) está atuando com a máxima agilidade para o restabelecimento das plataformas”, acrescentou, em nota.