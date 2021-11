Dados apontam redução nos roubos a ônibus em Niterói e Maricá

Roubos a ônibus apresentaram diminuição em Niterói e Maricá, no mês de outubro de 2021, em comparação ao mesmo período, no ano anterior. A queda vem após uma sucessão de altas, mas confirma projeção feita pelas autoridades de segurança, após a prisão de um dos maiores assaltantes de coletivos da região, cuja atuação tinha como foco a zona norte de Niterói.

De acordo com balanço preliminar, divulgado pelo 12º BPM (Niterói) nesta quinta-feira (4), que é responsável pelo policiamento nas duas cidades, crimes de roubo a coletivo apresentaram redução de 10%. Para efeito de comparação, também de acordo com o batalhão, o mês de setembro de 2021 registrou alta de 75%, em relação ao mesmo mês, no ano de 2020.

A redução nos índices pode estar diretamente relacionada à prisão de “Ruan”, de 18 anos, no último dia 20 de outubro. Segundo apuração feita pela 78ª DP (Fonseca), o criminoso é apontado como responsável por 99% dos roubos a coletivos na zona norte de Niterói, e tinha como ponto preferido para cometer seus crimes a Avenida Contorno, que é o trecho niteroiense da BR-101.

“Esse rapaz que foi preso é autor de 99% de roubos em coletivo na área da 78ª DP. Com a prisão dele esse tipo de delito deve despencar. Ele deve ser indicado em vários inquéritos nossos”, esclareceu o delegado, já prevendo a redução nos indicadores de casos do tipo, o que acabou se confirmando com a divulgação do balanço da PM. “Ruan” também é investigado por roubos a lojas de conveniência de postos.