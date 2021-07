Dada a largada para ‘Campanha do Agasalho’ em Niterói

A cidade de Niterói, a exemplo de Saquarema, São Gonçalo e Maricá, também anunciou, neste sábado (3), início de arrecadação de agasalhos para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade, durante o inverno. A Campanha Niterói Solidária começa, nesta segunda-feira (5), a arrecadar agasalhos que serão entregues às instituições cadastradas através de chamamento público pela Prefeitura de Niterói.

Quem quiser colaborar, poderá doar gorros, cobertores, luvas e demais artigos de frio, desde que estejam em bom estado de conservação. Os itens poderão ser entregues nos pontos de vacinação contra a Covid-19 do município, que também recebem doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza. A primeira-dama do município, Christa Vogel Grael, que coordena voluntariamente a Niterói Solidária, ressalta que qualquer pessoa pode ir até um desses pontos doar, não somente quem está se vacinando.

“Mais uma vez, os niteroienses têm demonstrado empatia e amor ao próximo. Estávamos recebendo muitas demandas da população por uma campanha como essa. Decidimos unir esforços e expandir a atuação da Niterói Solidária para a arrecadação de agasalhos também. Estamos passando por um período de baixas temperaturas e muitas famílias em situação de vulnerabilidade não têm o básico para se aquecer, situação que se agrava com a pandemia. Convido cada niteroiense a entrar nessa corrente do bem. Aquele agasalho que não tem mais utilidade para você pode aquecer o corpo e o coração de alguém”, pontua.

As equipes que estão trabalhando nos postos de vacinação vão continuar recebendo alimentos não perecíveis. Criada em abril, a Niterói Solidária já arrecadou 45 toneladas de alimentos e incentiva a doação de sangue para o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap).

Outras cidades

A Prefeitura de Maricá, em ação conjunta das secretarias de Saúde e de Assistência Social, lançou a campanha ‘Maricá Solidário’. Já Saquarema, por meio de uma parceria entre as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social, além da Defesa Civil Municipal e Guarda Civil, deu início a Campanha do Agasalho 2021. Agentes da Operação São Gonçalo Presente, em ação conjunta com o Serviço Social do programa integrado à Secretaria de Ordem Pública, participaram, na segunda-feira (28) de um ato beneficente que tem como lema: “cuidado e amor ao próximo”.