Daciolo desiste de concorrer à eleição em 2022 e promete apoiar Ciro Gomes

O candidato à presidência da República pelo Patriota em 2018, o ex-deputado Cabo Daciolo anunciou nessa quinta-feira (16) que desistiu de ser pré-candidato à presidência nas eleições de 2022. Em um vídeo gravado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Daciolo disse que apoiará o pré-candidato Ciro Gomes (PDT) na corrida ao Palácio do Planalto.

Na eleição de 2018, Cabo Daciolo, ficou em 6º na corrida presidencial, à frente de nomes como Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB) e Alvaro Dias (Podemos).Com toda as urnas apuradas, Daciolo obteve 1.348.229 de votos.

Daciolo foi deputado federal e se candidatou pela primeira vez à Presidência em 2018, mas passou a maior parte da campanha eleitoral no alto de um monte no estado do Rio de Janeiro “em jejum e oração”, como disse.

Seu único ato de campanha durante toda a corrida presidencial uma visita à Expo Cristã, na penúltima semana de campanha, em São Paulo. Além disso, ele fez algumas transmissões ao vivo por rede social.

O candidato declarou gastos de R$ 808,92, o que o coloca como responsável pela campanha presidencial mais barata até o momento – a prestação final de contas pode ser feita até dezembro. Henrique Meirelles (MDB), dono da mais cara, com gastos de R$ 53 milhões, chegou em 7º.

O candidato do Patriota se notabilizou pelo bordão “Glória a Deus” e pelas falas religiosas nos debates. Enquanto deputado, Daciolo organizava pequenos cultos e reuniões evangélicas no Congresso Nacional.