D.E.R. trabalha em 15 estradas atingidas pelas chuvas no RJ

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), informou que pelo menos 15 rodovias estão interditadas ou parcialmente bloqueadas por causa das chuvas. São elas:

Região Norte/Noroeste Fluminense

RJ – 116 – Interditada no perímetro urbano de Laje do Muriaé. Caminho alternativo passando por Areia, saindo em Venâncio.

RJ – 116 – No perímetro urbano de Santo Antônio de Pádua, alguns pontos de alagamento devido ao aumento do nível do Rio Pomba, que continua subindo. A opção mais segura é evitar trafegar pela região. Rota alternativa: Ponte do Nando, Estrada do Café Garoto, Morro da Borracha, Rua da Cooperativa e saída perto da Ponte Paulino Padilha.

RJ-146 – Interditada entre Manoel de Moraes (Santa Maria Madalena) e Visconde do Imbé (Trajano de Moraes): parte da estrada cedeu na altura do distrito de Visconde de Imbé. A rodovia é a principal via de acesso da cidade a toda região e ligação da Região Serrana com a dos Lagos e o Norte Fluminense.

RJ-172 – Pista liberada no domingo (09/01), de Macuco a Manoel de Moraes, após os serviços de retirada de barreiras.

Região Serrana

RJ-131 – Desobstruída com duas retroescavadeiras e caminhões pipa para a remoção de lama, árvores e limpeza da pista.

RJ-134 – No sábado (08/01), quedas de árvores sobre a rede elétrica causaram transtornos na região. Pista liberada no mesmo dia após retiradas com retroescavadeira e três caminhões.

RJ-123 (Estrada de Secretário) – Queda de barreira mantém equipes de conserva do DER-RJ em regime de plantão. No momento, a via está liberada.

RJ-150 – Queda de árvore nesta segunda-feira (10/01), em Chácara do Paraíso, Nova Friburgo: já retirada pelo DER-RJ. Trânsito liberado.

RJ 176 – Equipes do DER-RJ atuam na limpeza de alguns deslizamentos que ocorreram em São Sebastião do Alto. Apesar da operação de limpeza, trânsito liberado.

Nesta segunda-feira (10/01) estão sendo realizadas as intervenções preventivas, bem como o acompanhamento dos trabalhos realizados neste final de semana com a desobstrução da RJ 123, RJ 134 e RJ 151.

Região Sul Fluminense

RJ-117 – Em Araras, homens atuaram neste domingo (09/01) na desobstrução das pistas.

RJ 145 – Em Valença, queda de barreira mantém tráfego em meia pista, no sistema “pare-siga”. Equipes atuam com desobstrução.

RJ-155 – Em Rio Claro, esteve fechada de novo durante a madrugada de domingo. Às seis da manhã, a pista foi desobstruída e as equipes do DER-RJ atuam na limpeza. Nesta segunda-feira (10/01), um buraco erosivo formou-se na pista no km 15. Devido às condições climáticas, o Departamento realizará pavimentação alternativa/emergencial, composta de pedrisco, emulsão e areia. Tráfego em meia pista, pare siga, no km15.

Região Costa Verde Fluminense

RJ-165 – (Paraty-Cunha) Formação de uma cratera erosiva na jusante da via, descalçando a mesma por baixo. Após vistoria, em consonância com a Defesa Civil de Paraty , bem como com a Secretaria de Estado das Cidades, optou-se por manter a estrada fechada ao tráfego. O DER-RJ fará um muro de sacos com colchão drenante no local para que esta importante rota do turismo local seja liberada o mais breve possível.

Principais ações de plantão e monitoramento

O D.E.R. acrescentou que os operários permanecem de plantão nas estradas com maquinário para minimizar o impacto dos estragos provocados pelas fortes chuvas e permitir a trafegabilidade.

Desde o início dos temporais, que castigam diversas regiões fluminenses, engenheiros, técnicos e operários atuam nas rodovias com maquinário e caminhões para desobstruir e limpar os trechos afetados, e são muitos.

O DER alerta que as chuvas têm causado quedas d’água na pista, o que exige aos motoristas dirigir com cautela e atenção redobrada. Se possível, evitar trafegar pelas regiões com previsões de chuvas fortes.