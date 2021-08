CVV de São Gonçalo abre inscrições para curso de voluntários

Nesta semana, começa o Setembro Amarelo, com uma série de ações em todo o país, para prevenção ao suicídio. Em São Gonçalo, não será diferente. Estão aberta para inscrições para o curso virtual de novos voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), posto São Gonçalo, até a próxima terça-feira (31), através do e-mail saogoncalo@cvv.org.br.

O curso começa no dia 02 de setembro pela internet (sistema Google Meet) às 19h, e as aulas serão uma vez por semana com duração de três horas cada durante 12 semanas. Qualquer pessoa a partir de 18 anos pode se inscrever, sem limitação de faixa etária ou exigência de escolaridade mínima.

“O CVV é um programa gratuito de apoio emocional e de prevenção ao suicídio através do qual o voluntário empresta o ‘ouvido’ para uma escuta amiga e acolhedora de quem liga para o serviço, sem julgamento ou aconselhamento, tempo pré-definido e de forma sigilosa”, explica a voluntária Regina Barsi.

O CVV existe há 59 anos e tem 120 postos espalhados em todo o Brasil. O posto de São Gonçalo acabou de completar 19 anos de existência e atualmente funciona na Avenida Visconde de Sepetiba, 53, Nova Cidade (referência – rua ao lado da Casa de Saúde São Silvestre).

Por conta da pandemia, o voluntário tem a opção atualmente de fazer o plantão semanal de quatro horas no posto ou na sua casa, utilizando aplicativo próprio para atender as ligações do número 188, válido em todo o Brasil. O CVV realizou mais de 3 milhões de ligações em 2020. Mais informações sobre o trabalho em www.cvv.org.br.