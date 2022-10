Curtas-metragens no Horto do Fonseca

Em parceria com o Laboratório de Cinema, Televisão e Vídeo da Uerj, a exposição Conexões apresenta duas noites de exibição de curtas-metragens.

A mostra de filmes Conexões Audiovisuais acontece nos dias 7 e 8 de outubro, das 18 às 20 horas, no Horto do Fonseca, em Niterói.

A proposta do evento é proporcionar uma experiência de cinema ao ar livre. Serão apresentados filmes ricos em visões a partir dos subúrbios das cidades ou locais distantes dos grandes centros que apresentam características distintas.

Os filmes:



Dona Sônia pediu uma arma para o seu Vizinho Alcides – Gabriel Martins (2011)

Conta a história de Dona Sônia, que, após perder seu filho de forma trágica, deseja vingança.



Nunca é noite no mapa – Ernesto de Carvalho (2016)

Um pelos circuitos das transformações dos espaços na era do capitalismo digital.



Personal Vivator – Sabrina Fidalgo (2014)

Rutger é um ET que tem a missão de passar 72 horas na Terra para entender o comportamento humano. Para evitar suspeitas, ele se disfarça de documentarista e escolhe a cidade do Rio de Janeiro para iniciar a pesquisa.



Um certo Senhor Gabriel – Marcelo Valle

Conta a vida de Gabriel Joaquim dos Santos e sua obra, a Casa da Flor, tendo como fio condutor os cadernos de apontamentos de Gabriel.



Travessia – Safira Moreira(2017)

Uma busca pela memória fotográfica das famílias negras, utilizando-se de uma linguagem poética e assumindo uma postura crítica e afirmativa diante de sua ausência e da estigmatização na representação do negro.



Pouco mais de um mês – André Novais Oliveira (2013)

André e Élida namoram há pouco tempo, na vida real e na ficção. Aos poucos, fica evidente o estranhamento ainda presente na relação dos dois e as inseguranças e receios típicos do início de um relacionamento.







O Senhor de Toda a Cruz – Hugo Lima/Coletivo Siyanda (2016)

Explora a figura de um jovem negro correndo pela cidade, mexendo com o imaginário popular, que começa a se perguntar para onde vai? De onde veio? Será que está fugindo da polícia? Vai assaltar alguém? Exu guarda, Exu salva. Não existe movimento sem Exu Laroye.