Cursos gratuitos para os produtores rurais de Rio Bonito

Com o objetivo de fomentar e diversificar a economia do município, a prefeitura de Rio Bonito, através da secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, firmou uma parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) para oferecer cursos gratuitos que fazem parte do programa de qualificação profissional voltado para produtores rurais.

O objetivo é qualificar a mão de obra local para atuar em propriedades rurais e na própria prefeitura.

Neste mês serão três cursos: Derivados de Aipim, de 10 a 12 de junho, no Sindicato Rural de Rio Bonito, além de Retroescavadeira, de 14 a 18 de junho, e de Piscicultura, de 24 a 26 de junho, ambos no Parque de Exposições. As turmas são reduzidas (no máximo 10 alunos) para manter os protocolos preventivos de combate a Covid-19.

Maiores informações podem ser obtidas nas sedes administrativas da secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho na BR – 101, km 266, na Praça Cruzeiro (Centro Administrativo) de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e na RJ – 124, km 09, na Prainha (Parque de Exposições), das 7h às 12h. Além disso, os interessados também podem se informar no Sindicato Rural de Rio Bonito, situado na Rua Doutor Francisco de Souza, nº 171, Centro, das 9 às 17h, ou pelo telefone 2734 – 0160. Os números da Prefeitura são o (21) 2734 – 0276 e ou (21) 99947 – 9655 (WhatsApp). O contato via e-mail (agricultura@riobonito.rj.gov.br).