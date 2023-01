Cultura representa 4% do PIB do RJ

A cultura vive momento de renascimento no Estado do Rio de Janeiro. Além da restauração do Museu Antônio Parreiras, conforme noticiado por A TRIBUNA no último final de semana, a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) planeja uma série atividades culturais para 2023. Segundo José Roberto Gifford, presidente da fundação, a cultura representa 4% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual

“A gente tem criado oportunidades de trabalho na área cultural, que sofreu muito na pandemia, e condições para que as pessoas possam ter acesso às atividades culturais. A gente vai continuar fazendo isso. No Estado do Rio de Janeiro, a importância da atividade cultural é maior do que no país inteiro. Quase 4% do PIB do Estado é em função da atividade cultural. No país inteiro chega a quase 2%”, disse Gifford.

A partir de março, será iniciada a temporada 2023 do “Fim de Tarde”, no Teatro João Caetano, com shows de artistas renomados da música nacional a preços populares (inteira a R$ 5 e meia a R$ 2,50). Além disso, também será retomada a programação da Sala Cecília Meireles. Gifford se orgulhou a informar que o espaço está com agenda fechada até o ano de 2025.

Teatro João Caetano seguirá com projeto ‘Fim de Tarde’ – Foto: Divulgação/Funarj

“O João Caetano começa com o projeto ‘Fim de Tarde’, todas as terças às 18h30, com artistas renomados e ingressos a valores populares. As peças começam a se apresentar, os editais que a gente vai publicar. O de ‘Ondas da Cultura’, que cria a possibilidade de as pessoas trabalharem em casa, vai continuar. Criando conteúdo para o canal da Funarj. O de curta-metragem a gente também vai lançar, com 60 curtas. Em março Sala Cecília Meireles começa com sua programação”, acrescentou.

Vila Kennedy

Gifford lembrou que a atuação da Funarj não fica restrita a regiões centrais. A fundação está trabalhando na programação para o Teatro Mário Lago, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além disso, outro projeto de restauro em andamento é o da Escola de Música Villa-Lobos. As obras dividem espaço com oficinas de música que estão sendo realizadas no espaço.

“A gente tem um teatro dentro da Vila Kennedy, que é programado como todos os outros. As peças que a gente produz vão para lá, os musicais também. A gente usa o equipamento como um ponto de atratividade para aquela comunidade. A Escola Villa Lobos também está sendo restaurada e tem oficinas lá. Tudo que a gente puder fazer para que as pessoas venham e possam ter acesso às atividades, a gente vai fazer”, frisou.

Estado

Está na agenda da fundação outro projeto envolvendo cantores e compositores de renome. Nesse caso, a proposta é levar os artistas a cidades do interior. O presidente da Funarj explica que a parceria funciona da seguinte maneira: os governos municipais providenciam a infraestrutura para a apresentação enquanto a Funarj entra com o cachê dos músicos. Também há parceria com a Assembleia Legislativa (Alerj) para a iniciativa.

O presidente da Funarj, José Roberto Gifford – Foto: Vítor d’Avila

“Ano passado a gente circulou com uma série de eventos. Fizemos uma parceria com a Alerj para levar uma série de cantores e compositores de renome às cidades do interior. Mais de dez cidades. A gente vai continuar em 2023. Estamos no período de curadoria. A princípio serão cinco ou seis artistas. A Prefeitura, na maioria das vezes, entra com a infraestrutura e a gente entra com o cachê artístico”, continuou.

Pandemia

Por fim, o presidente da Funarj lembrou das dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19 que, em seu auge, no ano de 2020, causou o fechamento provisório de todos os aparelhos culturais. Gifford recordou que a fundação foi a responsável pela elaboração do protocolo sanitário que fez com que, ainda naquele ano, os espaços fossem reabertos aos poucos.

“Quando a pandemia começou, achávamos que em 30 dias ia acabar. Como isso não aconteceu, começamos a atuar. Criamos o protocolo de segurança sanitária para os teatros, cinemas e museus. A gente adaptou nossos teatros todos e restringimos a lotação em um terço. Criamos uma plataforma na qual os espetáculos que são filmados vão para lá e continuamos vendendo o ingresso, para que os produtores pudessem receber um dinheiro”, concluiu.