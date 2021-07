Cultura do cordel para os pequenos leitores do Complexo do Alemão

O cordelista Edmilson Santini participará, no próximo dia 17, às 10h, do Arraiá Literário das crianças integrantes da Recreação Infantil Estrelinha. Na ocasião, o poeta declamará seus versos com auxílio de instrumentos musicais e bonecos de fantoches. No evento serão distribuídos, para os pequenos atendidos pela Recreação Infantil, cordéis de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva e Edmilson Santini.

A Recreação Infantil Estrelinha, que é parte integrante do Clube de Leitura Rosangela Marinho, se dedica, há 32 anos, a educação infantil com o trabalho de estímulo a socialização, alfabetização e incentivo à leitura na primeira infância e, neste sentido, todas as ações da instituição objetivam promover o contato com o universo literário. Carolina Marinho, voluntária do projeto; Rosangela Marinho, coordenadora pedagógica do espaço; e o Otávio Junior, o livreiro do Complexo do Alemão, resolveram criar o evento em prol da valorização e propagação da cultura regionalista, como comenta a pedagoga Rosangela Marinho: “Os cordéis são, muitas vezes, excluídos dos currículos escolares, no entanto, a literatura de cordel é uma leitura potente, que retrata o Brasil e seu ritmo agrada as crianças”.

Atualmente, a instituição atende 150 crianças de 0 a 8 anos em situação de vulnerabilidade social. Edmilson Santini, natural de Pernambuco, é ator, educador e poeta cordelista. Atualmente, Santini conta, canta, encena, no Teatro Em Cordel, histórias de sua autoria (www.teatroemcordel.com.br). O projeto, de cunho educativo, foi idealizado com o objetivo de transmitir informações sobre a cultura brasileira de forma dinâmica, “sem esquecer o lado da diversão e do lazer”, através do teatro. No âmbito do projeto, a equipe realiza oficinas de contação, encenação e recriação de histórias em cordel. O grupo também prepara textos por encomenda, em verso ou em prosa, que podem ser encenados e cantados.

Recentemente lançou seu primeiro grande livro em cordel sob o selo da Editora Proverbo, “O fantástico romance e a Arca de Noé e outros cordéis”, em ebook e em formato físico. O livro pode ser encontrado no site: O fantástico romance da Arca de Noé e outros cordéis – Proverbo Editora