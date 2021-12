Cultura de Niterói: Investimentos de R$ 37 milhões este ano e mais ainda em 2022

O secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, garante que em 2022 os investimentos no setor irão maiores do que os R$ 37 milhões deste ano. Após três mandatos como vereador, quando presidiu a Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico no Legislativo, Giordano faz uma gestão participativa na cidade.Este ano, foram 11 editais de fomento, valorização da cultura, democratização de recursos e ampliação dos projetos para todas as regiões, gerando emprego e renda através da economia criativa. No Brasil, o setor cultural responde por 5% do Produto Interno Bruto, o PIB.

O que o senhor destaca neste ano de pandemia no setor cultural? Quais as principais realizações da secretaria?

Estamos operando 11 editais de fomento ao mesmo tempo na secretaria. Essa é a primeira vez que a cidade comprou o edital, montou a Carta de Direitos Culturais de Niterói com chancela da Unesco. O orçamento participativo da cultura é a primeira vez no Brasil.



Qual o maior desafio de um gestor cultural numa cidade como Niterói?

Niterói tem uma tradição muito bonita nas políticas públicas culturais, sempre investindo muito, com importantes equipamentos culturais e muita produção na cidade. Nosso desafio é sempre descentralizar esses investimentos, fazendo com que cheguem a todas as regiões, garantindo a diversidade e a democratização de recursos. Vamos seguir investindo, sob a coordenação do prefeito Axel Grael, na direção de garantir a cultura como direito em nossa cidade.

A cidade de Niterói investe muito no setor cultural. É mais difícil fazer isso quando não se tem um país e Estado focado no mesmo ideal?

O principal investimento em cultura em nossa cidade segue sendo feito pela prefeitura. Desejamos que os Governos Federal e Estadual invistam cada vez mais porque isso poderia ser ainda melhor. O nosso desejo é que a cidade receba cada vez mais atenção desses governos e que os mesmos acompanhem os valores de investimento da prefeitura.



Quais são os projetos e orçamento da secretaria para 2022?

Teremos sim um planejamento, que está sendo feito. Vai ser um ano de muitas novas entregas que o prefeito vai anunciar. Dá para dizer que vamos investir ainda mais que esse ano. A Lei Orçamentária Anual (LOA) ainda vai ser votada pela Câmara, mas dá pra dizer que vamos aumentar investimentos.

Raquel Morais