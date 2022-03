Cultura da aviação perde um ícone. Russos detroem o Antonov 229, o maior avião do mundo

Luiz Antonio Mello

Em meados dos anos 1990, Vicente, com 11 anos, virou o centro das atenções nas imediações, da Concha Acústica, em São Domingos, Niterói. Um grupo de aeromodelistas dava um show aéreo com réplicas de grandes clássicos da aviação, destaque para dois heróis da II Guerra Mundial: o caça britânico Supermarine Spitfire e o carrasco japonês, também caça, Zero.

Quando Vicente chegou, acompanhado do pai – comandante de Boeing 747, o Jumbo – todo mundo parou para ver aquela raridade. O garoto trazia uma réplica do maior avião já construído pelo homem, o Antonov 225 Mriya (significa “sonho”), feito na Ucrânia em 1988, quando o país integrava a União Soviética.

Em Niterói

Vicente levou o seu mini Antonov a Concha Acústica para que especialistas em aeromodelos dissessem se era possível colocar um daqueles no ar. Seria possível, mas o desenho do avião teria que ser alterado e ele perderia a sua originalidade, suas formas brutas, surpreendentes, como se um Salvador Dali bêbado o tivesse desenhado. A ideia não foi adiante.

Só foi construído um único exemplar que, há dias, os russos destruíram em um ataque ao aeroporto Hostomel, perto de Kiev (capital da Ucrania) onde o gigante estava em manutenção em um hangar.

Comparativo com os outros aviões

Salvador de vidas

Nas redes sociais, An-225 Mriya foi o que mais apareceu. No You Tube há dezenas de canais lamentando o fim do avião, contando a sua história ligada a missões comunitárias. Era um avião de transporte que salvou a vida de milhares de pessoas com fome, doentes, enfrentando calamidades e até (ironia) guerras.

32 rodas, 88 metros de envergadura

Desde o seu primeiro voo, em 21 de dezembro de 1988, o An-225 quebrou mais de 200 recordes na aviação. Entre as marcas mais expressivas, destacam-se o de avião com maior peso máximo de decolagem (640 toneladas) e a carga útil mais pesada transportada por via aérea (253,8 toneladas).

Nenhum outro avião já construído possui tantas rodas como o An-225: são quatro rodas no trem de pouso dianteiro e mais 28 no trem de pouso principal. Com tantos pneus, a chance de algum deles estourar ou ser danificado durante uma operação é maior. Por isso, a aeronave sempre viaja com estepes de reserva.

Para armazenar o An-225 é necessário um hangar com medidas comparáveis a um campo de futebol. A aeronave mede 84 metros de comprimento por 88 metros de envergadura. É o avião com a fuselagem mais comprida que alçou voo. Considerando apenas o tamanho das asas, o Antonov ainda perde para o Hughes H-4 Hercules (97,5 m de envergadura) e o Stratolaunch (117 m) –embora essas aeronaves só tenham voado apenas uma vez.

Em tempos em que grandes aviões de passageiros ou mesmo cargueiros contam com apenas dois motores, o An-225 é impulsionado por uma rara combinação de seis turbinas, cada um deles gera 51.600 libras de empuxo, totalizando 309.600 libras.

Enquanto um Airbus A380 ou um Boeing 747 pode ser comandado por apenas dois pilotos, o An-225 precisa de seis tripulantes no cockpit: piloto, co-piloto e quatro engenheiros de voo. Normalmente, 20 membros viajam em tempo integral com o Antonov, incluindo uma equipe de pilotos e engenheiros reservas, mecânicos e técnicos especialistas no manejo de cargas.

Contratar os serviços da Antonov Airlines com o An-225 custa em torno de US$ 30 mil (cerca de R$ 171 mil) por hora de voo da aeronave. Considerando que uma operação de transporte com diversas escalas dure mais de 48 horas, a conta pode passar de US$ 1,4 milhão. O avião executava cerca de 20 missões por ano.

Esteve no Brasil

O An-225 esteve no Brasil em duas oportunidades, atraindo uma legião de fãs. A primeira passagem ocorreu em 14 de fevereiro de 2010 e teve como destino o aeroporto de Guarulhos (SP), onde o avião desembarcou três enormes válvulas adquiridas para a refinaria da Petrobras em Paulínia (SP).

A segunda visita aconteceu entre os dias 14 e 15 de novembro de 2016, quando a aeronave passou pelos aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), e novamente por Guarulhos, para buscar um transformador de 155 toneladas e transportá-lo até Santiago do Chile.

Em um novo vídeo publicado em seu canal do YouTube, o piloto-chefe da Antonov Airlines, Dmytro Antonov, passou aos seus seguidores uma atualização geral sobre a situação na Ucrânia e também procurou despertar uma ponta de esperança ao dizer que o desejo é reconstruir o An-225.

Mataram o gigante dormindo

O piloto-chefe da Antonov Airlines, Dmytro Antonov, que embora tenha o mesmo nome da empresa estatal em que trabalha diz não ter relação com fundadores, demonstra apreço e orgulho por seu país e diz o que sente sobre a destruição do maior avião comercial do mundo. Aos 5 minutos e 40 segundos do vídeo, Antonov diz: “Os bastardos destruíram completamente o Mryia. Eu nunca vou perdoar isso. Agora eles estão tentando me intimidar, é uma vergonha”.

No dia 27 de fevereiro de 2022, o único exemplar do Antonov An-225 Mriya foi destruído por um ataque russo no hangar do aeroporto de Hostomel, próximo a Kiev, onde a aeronave estava, durante a Batalha do Aeroporto Antonov. A Ukroboronprom estima que pode levar mais de US$ 3 bilhões e cinco anos para restaurar o avião destruído, o que os especialistas consideram inviável.