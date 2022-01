Cubango tem nova madrinha de bateria

A premiada passista Maryanne Hipólito está de volta para a frente da bateria da Cubango. A apresentação será realizada no próximo domingo (9) no ensaio realizado na Avenida Amaral Peixoto. Ela desfilou como rainha de bateria na escola no último carnaval. Em 2018 ela foi rainha da Acadêmicos do Sossego e em 2019 rainha da Cubango.

Desfilando na Marquês de Sapucaí desde os 6 anos de idade, Mary, que também é passista da Acadêmicos do Salgueiro, alcançou o posto de rainha de bateria do carnaval carioca com apenas 19 anos. “Estou de volta a escola onde vivi grandes momentos em minha vida. Entrei na Cubango ainda criança, foi onde fiz minha estreia como musa. Tenho muito carinho e gratidão por essa família que me recebeu mais uma vez, de braços abertos”, explica.

O currículo carnavalesco da rainha é extenso e cheio de samba no pé para sua pouca idade. Sua estreia na maior festa da terra foi em 2004, quando desfilou pela Caprichosos de Pilares com o enredo com homenageava a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Dali, migrou para a Viradouro, onde permaneceu por três anos como passista na antiga escola mirim Virando Esperança, onde ganhou um estandarte de ouro por melhor Ala em 2007. Em seguida, passou a desfilar na Acadêmicos do Cubango, onde passou pela transição de passista mirim para adulta e permaneceu por nove anos, três como musa. Paralelamente, entrou para Acadêmicos do Salgueiro, onde ensaia com o coordenador e coreógrafo da Academia do Samba, Carlos Borges, conhecido como Carlinhos Salgueiro. Ela foi ainda, eleita rainha do carnaval de Niterói em 2016.