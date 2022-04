Cubango levanta a Sapucaí com enredo sobre Chica Xavier

A Acadêmicos do Cubango, escola da Zona Norte de Niterói, segunda a desfilar pela Série Ouro no Carnaval de 2022, teve dias turbulentos antes de pisar na Sapucaí, mas levantou o público nas arquibancadas. Antes de entrar no Sambódromo, relatos que circularam nos bastidores apontavam graves problemas financeiros envolvendo a gestão da presidente Patrícia Cunha.

A Verde e Branco de Niterói defendeu o enredo “O Amor Preto Cura: Chica Xavier, a Mãe Baiana do Brasil”, que homenageia uma das mais importantes atrizes do negras do país. A homenageada é protagonista na luta antirracista.

O samba-enredo e a bateria da Cubango levantaram o público no Sambódromo, que se empolgaram com o andamento do desfile na Marquês de Sapucaí.

A Rainha de Bateria da Cubango, Mariane Marinho destacou a emoção de desfilar pela escola da Zona Norte de Niterói, e disse que o objetivo é subir para o Grupo Especial.

“A emoção está a milhão. Queremos subir, trabalhamos muito por esse dia e a gente via fazer acontecer hoje”, disse a Rainha de Bateria da Cubango, Mariane Marinho.

Intérprete da Verde e Branco, Pixuleke ressaltou o retorno à avenida do samba depois do Carnaval ficar paralisado por dois anos. O puxador garantiu que a garganta estava “inteirinha” para puxar o samba-enredo da Cubango.

“A Cubango está linda. Vai ser um desfile maravilhoso, depois de dois anos sem desfiles. Está aí o Carnaval da vida acontecendo. A garganta está inteirinha”, disse Pixuleke.

A Comissão de frente, surpreendeu com Chica Xavier em rituais de elevação da alma. Com a árvore sagrada Jurema como elemento cenográfico, a bailarina que representou a atriz interagiu com entidades de matriz africana.

Comissão de Frente da Cubango – Marcelo Feitosa

Presidente da Cubango nega rumores que tumultuaram início do desfile

A mandatária negou que a agremiação tenha deixado de entregar fantasias aos componentes por falta de pagamento a fornecedores. Ela classificou os relatos como boatos maldosos. Questionada pela reportagem de A TRIBUNA sobre de onde estariam partindo esses boatos, Patrícia se esquivou. Ela afirmou que, após o Carnaval, irá falar de forma mais aprofundada sobre o tema.

Foto: Presidente Patrícia Cunha negou boatos antes do desfile iniciar – Vitor D’ávila

“Graças a Deus a comunidade está aí e minha escola está pronta. O que tem para falar ninguém fala. É que a ‘pretinha’ aqui tá incomodando. Peguei a escola sem $1. Falem a verdade. Eu não tenho medo, sou mulher, sou guerreira sim”, disse.

Problemas em alegorias e no fim do desfile

O carro abre-alas exibiu uma imagem de Maria do Rosário no alto do carro, ao mesmo tempo que possuía destaques representando orixás, fazendo referência do catolicismo popular com o culto as religiões de matrizes africanas. Contudo, atrás da imagem da santa, falhas no acabamento foram revelados.

Se repetiu no terceiro carro alegórico, que tinha tintas soltas e elementos que deveriam parecer marfim, mas que estava descascando. O carro também precisou ser empurrado. Erros que podem custar o acesso para o Grupo Especial. Além disso, a carreira artística de Chica Xavier não foi muito abordada durante o cotejo, e sim a religiosidade da atriz.

Por fim, no último carro, uma parte da escultura despencou do alto da alegria, e quase causou um acidente mais grave. O objeto atingiu de leve em um dos destaques.

Foto: A Rainha de Bateria acredita no acesso – Marcelo Feitosa