Cubango homenageia atriz Chica Xavier

A Escola de Samba Acadêmicos do Cubango promete emocionar a Marquês de Sapucaí em seu desfile, que está marcado para quarta-feira, dia 20 de abril. A agremiação será a segunda escola a desfilar pela Série Ouro (antigo Grupo Série A) com o enredo “O amor preto cura: Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil”, assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo.

A verde e branca de Niterói, escola fundada em 1959, vai levar para a passarela do samba com 2.200 mil componentes, divididos em 20 alas, para homenagear a atriz Chica Xavier, uma grande personalidade de representatividade da cultura e da arte negra no Brasil, com destacada atuação no teatro nacional por quase 60 anos, além de ter participado de quase 50 novelas e nove filmes. Ela morreu em agosto de 2020, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de pulmão.

A madrinha de bateria, Maryanne Hipólito

A bateria da verde e branco da Zona Norte vai tremer a Marquês de Sapucaí com 220 ritmistas. “Vamos mostrar a força da nossa comunidade na Marquês de Sapucaí. Estamos dois anos sem pisar no sambódromo e todo mundo está muito ansioso por esse reencontro. Aguardem o nosso desfile”, garantiu a presidente Patrícia Cunha.

O trabalho no barracão está acelerado e a escola vai desfilar com três carros alegóricos e um tripé. A surpresinha da avenida ficará na última alegoria, onde desfilarão os filhos, irmãos e netos de Chica. O desfile que promete emocionar quem estiver na passarela do samba.

SINOPSE:

O Amor Preto Cura: Chica Xavier, a Mãe Baiana do Brasil

Pedi ao tempo inspiração para o nosso povo cantar sobre coisas de afeto.

Pedi ao tempo axé para soprar na alma o princípio de tudo o que encanta.

Ele me respondeu em sonho com a imagem maternal de Chica Xavier.

Veio como vento que balança a folha.

Folha que espalha essência.

Essência que traz a cura.

Cura que vem do amor preto.

E o amor preto reencanta, reconecta, liberta.

Está no lufar da brisa mansa, na força da tempestade bravia, no farfalhar do verdume

em folha, no cheiro molhado do mato, na essência do que se é.

O fundamento que a tudo principia, energia elementar, o rebentar primordial do amor,

da vida.

Chica é voz, ancestralidade e movimento!

É palco e terreiro onde agora eu vou cantar!

Mãe Chica, Baiana do Brasil

O meu canto se faz “nós”, em coletivo, para nos elevar à mãe Chica de Oyá, a doce

baiana que acalanta tantas filhas e filhos do Brasil.

Aquela que protege com um sorriso, acalma com um abraço e acolhe com a palavra.

Menina trazida ao mundo na Roça da Sabina, em Salvador, louvou santos de reza e

deuses de dança. Foi assim que aprendeu a agradecer cantando.

Entregou a própria voz como oferenda em cânticos a Maria, pontos aos caboclos e

orixás, hinários a Santo Antônio e São Benedito.

Dobrou-se ao amor por Clementino Kelé, companheiro de toda a jornada.

Ao deixar a terra-mãe, o casal veio cumprir irrenunciável missão no Rio de Janeiro.

E, à nova terra, Chica chegou rainha em dia de reis. Ouro, incenso e mirra trazidos em

nobre caravana.

Filha de Dionísia, fez da arte de representar a voz amplificada de todos os griôs.

Mais tarde, incorporou a mãe de santo Majé Bassã. Propagou, como vento de virtudes,

a Tenda dos Milagres de Jorge Amado, a universidade do povo que o gênio baiano

soprou no imaginário popular.

Prudente e sábia, firme e amorosa, suave e altiva, brisa e tempestade, fez-se Chica

Xavier, a ialorixá do terreiro Brasil.

Devota, ofertou o rosário de búzios à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos

Homens Pretos, cruzando fés que não se excluem.

Protagonista no elenco da luta antirracista, teceu-se artesã dos segredos da cena.

Tornou-se combativa lutadora pela real inserção do povo preto na sociedade.

Um dia, um raio chicoteou revolto no céu.

Rum dobrado em estampido solitário.

E Mãe Chica se encantou… mas seu legado se perpetua na Irmandade do Cercado de

Boiadeiro, onde entidades benfeitoras produzem, religiosamente, milagres de fé.

“Lá na Jurema, debaixo do pé de Ingá

É onde o luar clareia, Jurema, para os caboclos passar”

E cá estamos nós, de pé, ventando em todas as direções, espalhando sementes.

As sábias curandeiras, pretos velhos e caboclos erguem uma tenda de milagres sob a

qual maceram ervas para afastar quizila, tirar quebranto, calundu… batem folha,

orvalham aromas, defumam altares e entoam cantares para curar o mundo.

E quem viu milagres como eu, há de sentir a presença de mãe Chica como raio poderoso

a luzir na mata, a dobrar o vento e a debelar a dor. Hoje, ela é infinito!

Bênção, Mãe Chica Xavier! Que seu axé se espalhe sobre nós.

O Amor preto há de nos curar!

(Ele vai nos curar)

João Vitor Araújo

Carnavalesco

Texto: João Gustavo Melo





SAMBA ENREDO

Compositores: Cláudio Russo, Jr Fionda, Robson Ramos, Sardinha, Anderson Lemos, Rafael Duda, Alessandro Falcão e Rildo Seixas.

Ô ô…

Sou a nobre nega mina

Lá da roça da Sabina

O quintal de salvador

Ô ô… Preta Flor!

Fiz da arte a cartilha

Pra vencer toda quizila

Um caminho de amor

Rezava o Rosário de Maria

Ouvia os tambores do Lugar

Seguia a minha fé em romaria

Na velha guia e no patuá

A Chica de Quelé, Exu deu direção

No ilê axé de São Sebastião

Janeiro começou já era dia seis

Rainha em dia de Reis

A Eparrei! Ela é oya, bela oya

Magé Bassã… Yalorixá

Sou filha de Oxóssi caçador

Odé odé oke arô

Bradei a voz da cor

meus ancestrais foram pilares

Francisca… do clã nagô

forjada em ventre de palmares

mamãe chamou a luz de Orum vi clarear

E fiz morada no infinito de Oxalá

Ê baiana dos ventos e trovões

Que a força de Iansã leve amor aos corações

Batuqueiro toma frente na batalha

Desce a mão no couro pro senhor da palha

Na pedra fria, no pé do morro

Dizem que mora um velho lá

Sou Cubango de atotô, axé!

Chama viva da negrura…

Chica Xavier!

Sou Cubango de atotô, axé!

Chama viva da ternura…

Me chamo Chica Xavier

FICHA TÉCNICA

Presidente

Patrícia Cunha

Vice-presidente

Graciene Helena

Carnavalesco

João Vitor Araújo

Direção de Carnaval

Allan Jones e Leandro Azevedo

Direção de Harmonia

Michel Braga Vermil e Allan Guimarães

Intérprete

Pixulé

Mestre de Bateria

Demétrius Luiz

Madrinha de bateria

Maryanne Hipólito

1º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira

Diego Falcão e Aline Flores

2º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira

Paulo Barbosa e Mariana Azevedo

3º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira

Marvin e Joyce

O carnavalesco João Vitor Araújo com a neta de Chica Xavier, Luana Xavier

HISTÓRIA DA ESCOLA

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Cubango foi fundado em 17 de dezembro de 1959. Aproveitando-se do silenciar dos batuques da Império Serrão, que até aquele momento era a escola reduto dos sambistas dos morros do bairro do Cubango, foi que um grupo de bambas, dentre eles Ney Ferreira e Carlinhos Manga-Espada, decidiram reascender a chama do samba criando uma nove agremiação carnavalesca. A Cubango, portanto, nasce de uma simbiose de sambistas dos morros São Luiz, Mangueirinha, Abacaxi e Serrão que ao romperem com o silêncio deixado pela Império Serrão criam uma escola de samba que fará sua história baseada nas tradições de sua comunidade. Assim sendo, seus dirigentes e componentes fizeram questão de conservar na Cubango aquilo que na linguagem do sambista é fundamental para uma escola de samba: o seu chão, ou seja, a sua comunidade. Os primeiros ensaios da Acadêmicos do Cubango foram realizados em um terreno de propriedade de José Figueiredo, o primeiro mecenas da verde e branco.