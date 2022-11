Cubango estará em CD de Sambas Enredo da Superliga 2023

A Superliga Carnavalesca do Brasil divulgou, hoje (29), a capa do CD dos sambas de enredo das escolas de samba das séries prata e bronze, para o carnaval de 2023. A escola niteroiense, Acadêmicos do Cubango, é uma das que figuram no rol de canções que embalará a festa mais popular do Brasil.

Seguindo o sucesso do último carnaval, as agremiações terão suas faixas disponibilizadas nas plataformas musicais. A capa do álbum é estampada pela Acadêmicos da Rocinha, terceira colocada na classificação final do carnaval de 2022.



Para criação da capa, a imagem é do fotógrafo Alexandre Calixto e a edição ficou por conta da Ayres Produções. O álbum será composto pelos sambas enredos das 54 escolas que compõem as séries prata e bronze da Intendente Magalhães. Pelo segundo ano, as gravações ficarão sob comando do Prates StudioS.



“A ideia das gravações para 2022 funcionou muito bem, as agremiações conseguiram ficar igualadas na qualidade das obras, então vamos manter para o próximo carnaval. As gravações já iniciaram e, com certeza, podem aguardar mais um grande álbum de sambas enredos da Intendente Magalhães”, ressaltou o presidente Clayton Ferreira.



Os desfiles da Superliga começam no dia 19 de fevereiro com o Grupo de Avaliação. Já a Série Bronze se apresenta nos dias 20 e 21 de fevereiro. E buscando três vagas na Marquês de Sapucaí, em 2024, as agremiações da Série Ouro encerram a festa nos dias 24 e 25 de fevereiro. Confira a lista completa, nos quadros abaixo.

SÉRIE PRATA

Local do desfile: Estrada Intendente Magalhães

Horário de início: 20h

Sexta-feira, 24/02/2023 Sábado, 25/02/2023 Parque Acari Botafogo Samba Clube Santa Tereza Curicica Raça Rubro-Negra Renascer Abolição Sereno de Campo Grande Acadêmicos de Jacarepaguá Arame de Ricardo Peixe Santa Marta Acadêmicos da Rocinha Império da Uva Unidos do Jacarezinho Acadêmicos do Dendê Caprichosos de Pilares União Cruzmaltina União de Maricá Diversidade Leão de Nova Iguaçu Cubango Praça da Bandeira Alegria Zona Sul Rosa de Ouro Olaria

Arrastão de Cascadura

SÉRIE BRONZE

Local do desfile: Estrada Intendente Magalhães

Horário de início: 20h