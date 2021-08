Cruz Vermelha Brasileira promove vacinação móvel em Tanguá

Ônibus itinerante estará na cidade até 1º de setembro

Os moradores de Tanguá que ainda não se vacinaram contra a Covid terão a oportunidade de se imunizar, até 1º de setembro, no ônibus de vacinação móvel da Cruz Vermelha. O veículo estará neste sábado (28) no bairro PInhão, no domingo (29) estará no Centro e vai ficar em Duques na segunda-feira (30).

O trabalho de vacinação itinerante tem sido realizado em inúmeras cidades do país, através do veículo doado pela Mercedes-Benz, totalmente adaptado para o atendimento.

Em Tanguá, a parceria com a prefeitura do município tem possibilitado várias ações por toda a cidade, sendo que o presidente da Cruz Vermelha Brasileira/São Gonçalo, Márcio Araújo, acompanha de perto as atividades.

“Nosso ônibus é totalmente preparado para oferecer a vacinação, com geladeira apropriada para garantir a temperatura correta e espaços também adequados. Mas a parceria em Tanguá também está possibilitando outras ações, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, entre outras”, afirmou, agradecendo a parceria com o prefeito Rodrigo Medeiros que abraçou a ideia.

Moradores de Tanguá ainda podem aproveitar a ação para receberem gratuitamente doações de produtos de higiene pessoal que a Cruz Vermelha Brasileira está distribuindo através de parceria com as empresas Gillette, P&G, Pantene e Oral B.

Tanguá é a segunda cidade do estado do Rio a receber o ônibus da vacinação móvel da Cruz Vermelha Brasileira. A primeira foi Macaé, no Norte Fluminense e a próxima será São Gonçalo, também na Região Metropolitana, em data a ser divulgada.